Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда компания Microsoft минувшей осенью представила устройство с двумя экранами Surface Neo на системе Windows 10X, которое поступит в продажу в следующие новогодние праздники, было обещано использование процессоров Intel Lakefield. Линейка чипов была анонсирована в 2018 году и должна появиться в различных гибких устройствах и моделях с двумя экранами, вроде Lenovo ThinkPad X1 Fold.

реклама

Один процессор Lakefield был обнаружен в бенчмарке UserBenchmark, работая на неизвестном устройстве Samsung. Называется он Core i5-L16G7, что не похоже на привычную для Intel систему наименования. Обычно первая цифра, а теперь уже две первые цифры, обозначает поколение процессоров. В данном случае мы видим букву L, что может означать Lakefield.

реклама

Также интересен суффикс G7, который может намекать на встроенную графику Iris Plus Graphics. В процессорах Ice Lake она обозначается именно так и G7 представляет собой флагманский GPU линейки.

Процессор 5-ядерный и с пятью потоками. Hyper-Threading отсутствует, если верить бенчмарку, а верить им можно далеко не всегда. Одно из пяти ядер Sunny Cove, а остальные Tremont. Это напоминает архитектуру ARM big.LITTLE с сочетанием мощных ядер и экономичных.

реклама

Базовая тактовая частота составляет 1,4 ГГц, частота в режиме разгона Turbo 1,75 ГГц. Наверняка будут и другие модели, про которые нам ещё предстоит узнать.