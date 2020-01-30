Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

За 2019 год Google выплатила $6,5 млн. в программе поиска багов

для раздела Блоги
+
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многие технологические компании имеют программы поиска багов в своих продуктах. Любой желающий может попытать удачи, найти уязвимость и получить за это вознаграждение. Компания Google за обнаружение уязвимостей в своих продуктах в прошлом году заплатила $6,5 млн.

реклама

Это почти в два раза больше, чем $3,4 млн. в 2018 году. Программа Vulnerability Reward появилась у Google в 2010 году и с тех пор компания выплатила более чем $21 млн.

реклама

В 2019 за уязвимости на Android заплатили $1,9 млн. Уязвимости в браузере Chrome оценили в $1 млн. $800000 заплатили тем, кто находили уязвимости в магазине приложение Google Play. Самая крупная отдельная награда составила $201337 и получил её исследователь из Alpha Labs за обнаружение крупного эксплоита для смартфона Pixel 3.

При этом многие исследователя сами оказались довольно щедрыми. Google пишет, что её специалисты из полученного вознаграждения решили пожертвовать $500000 на благотворительность. Это в пять раз больше предыдущего рекорда пожертвований на благотворительность в Google.

реклама

В прошлом году компания внесла некоторые изменения в программу поиска багов. Минимальная награда за уязвимости в браузере Chrome выросла в три раза до $15000, максимальная с $15000 до $30000. Максимальная награда за Android составляет $1 млн. В программу теперь входят более чем 8 приложений. Она затрагивает и приложения, которые установили свыше 100 млн. раз.

реклама

В прошлом месяце Apple запустила свою программу поиска багов, которая раньше была ограничена только уязвимостями в iOS. Максимальная награда здесь всё увеличена с $200000 до $1 млн. Столько дадут за уязвимость при выполнении кода ядра без кликов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google безопасность
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор корпуса AeroCool Aero One Eclipse
2
Обзор ноутбука ASUS VivoBook R459FA
13
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
45
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
76
Обзор ноутбука ASUS X571G
14
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
33
Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
16
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
17
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
47
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
122

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 101
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 122
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 83
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 45
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 78

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глобальная версия EMUI 10 вышла на Honor 8X, Honor 10 и Honor View 10
14
AMD - Big Navi положит конец главенству NVIDIA на рынке видеокарт
132
Выход процессоров AMD Ryzen 4000-серии может быть задержан из-за загрузки TSMC
102
Фанаты Warcraft III утопили Reforged-версию в отрицательных отзывах
47
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, затрагивающая седьмое, восьмое, девятое и даже десятое поколение процессоров Core
117
Эксперт раскрыл причину появления множества ошибок в Windows 10
35
Лучшие антивирусы на Windows 10 для домашних пользователей за декабрь
28
В World of Tanks появились советские двуствольные танки
58
Состоялся релиз Warcraft III Reforged
31
Xiaomi Redmi Note 8 Pro фотографирует хуже, чем Samsung Galaxy A50
9
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
310
Большинство разработчиков считают 30-процентный «налог» Steam неоправданно высоким
62
Intel перенесет производство Celeron и Pentium на GlobalFoundries
28
Графические продукты AMD с архитектурой RDNA 2 обещаны в этом году
5
Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.628 с исправленными ошибками
10
Лучшие геймерские мониторы в 2020 году по версии techspot
50
Matrox представила новые графические карты серии D
7
Отключаем потенциальный сбор телеметрии браузером Microsoft Edge
9
Один из бывших руководителей подразделения Windows рассказал о реакции Microsoft на iPad
9
Много расчленёнки в свежем трейлере ретро-шутера Prodeus от авторов DOOM и BioShock Infinite
12

Популярные статьи

NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
45
Топ-5 настольных процессоров AMD Ryzen до 20 000 рублей на AliExpress
43
Обзор ноутбука ASUS VivoBook R459FA
13
Система на Ryzen Threadripper 3970X – тест производительности и потребления. Сравнение трех поколений Ryzen
9
Обзор корпуса AeroCool Aero One Eclipse
2

Сейчас обсуждают

Андрей Громцев
10:30
так а причём тут вождение и просмотре тв? при вождении какое поле надо просмотреть? ага, почти 180 градусов, а тв стоит ПЕРЕД тобой, не сбоку, не с краю. Какой пример, такой и ответ. Головой вертеть ...
Лучшие геймерские мониторы в 2020 году по версии techspot
D3m0n
10:26
Может он фанат такого? Когда скромный бард Украсил поездку вдоль С Геральтом из Ривии А вот и эта песня С каких пор сражался Белый Волк Сладострастный дьявол Его армия эльфов На его копытах он...
Авторы Rustler — средневековой пародии на GTA — просят подкинуть им «чеканную монету» на Kickstarter
1TronpmG5
10:25
Я, в целом, не против что-то протестировать в свободное время. Для этого тебе нужно сделать следующее: 1. Сделать подробную пошаговую инструкцию для Ubuntu 18.04 по установке софта который тебе интер...
Система на Ryzen Threadripper 3970X – тест производительности и потребления. Сравнение трех поколений Ryzen
Андрей Громцев
10:25
с 1 метра уже текст конечно читать не комфортно. У меня рабочее расстояние на 2к 27 * - 50-60 см. И это является нормой. Но думаю в игрушки играть с 1 м можно.
Лучшие геймерские мониторы в 2020 году по версии techspot
smaximaa
10:24
лол Кто в здравом уме будет брать бушные ксеоны за 12к, когда за эту же цену есть новый 3600 зы. а про мать на хуанане которая может сгореть в любой моент вообще говорить не стоит https://www.youtube....
Топ-5 настольных процессоров AMD Ryzen до 20 000 рублей на AliExpress
Максим Ширшов
10:24
А может и не лопнуть.
В 2019 году выручка AMD росла непрерывно
smaximaa
10:23
написал фанатик)
Топ-5 настольных процессоров AMD Ryzen до 20 000 рублей на AliExpress
Андрей Громцев
10:22
эт понятно, возможно это ШИМ, а не тип матрицы
Лучшие геймерские мониторы в 2020 году по версии techspot
AlexUsman
10:22
Доброе утро. Это в их ЕУЛА уже много лет как есть. С тех пор, как Вальвы поводили им в суде по губам, когда те хотели подмять под себя название ДОТА. Именно после этого они написали, что всё созданное...
Созданные в Warcraft III Reforged пользовательские карты автоматически принадлежат Blizzard
smaximaa
10:22
в школе
Топ-5 настольных процессоров AMD Ryzen до 20 000 рублей на AliExpress
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем