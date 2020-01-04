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Операционная система Android 11 должна стать одним из наиболее важных программных релизов 2020 года. Система Android и без того уже является достаточно проработанной, но кое-чего ей всё же не хватает, с чем она могла бы стать лучше прежнего.

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Какие новые функциональные возможности вы хотели бы увидеть в Android 11? Некоторые из них есть у пользователей аппаратов iPhone. Если у вас есть собственные пожелания, пишите в комментариях.

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1. Нестрашные смайлы

В мире явно есть проблемы поважнее, чем внешний вид смайлов при переписке. Однако, если пользоваться мессенджерами каждый день и писать помногу, неприятные картинки могут быстро начать раздражать.

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Как раз такими неприятными они являются на Android. Настолько, что производители смартфонов вроде Samsung и другие создают собственные наборы смайлов, лишь бы избавиться от страшных смайлов Google по умолчанию. Считается, что на iPhone они выглядят получше.

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Сложно сказать, насколько нелёгкой задачей является создание приличных смайлов, но вряд ли это большая проблема. Google стоит только захотеть.

2. Встроенная поддержка записи экрана

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Аппараты на Android продаются по разным ценам, от нескольких тысяч рублей до более чем 100000 руб. Быть может, именно по этой причине Google не включает в систему возможность записывать происходящее на экране, из-за нехватки вычислительной мощи у некоторых моделей. Желающим приходится скачивать сторонние приложения, чтобы записать видео. Некоторые из этих приложений работают не очень хорошо или записывают видео с низкой частотой кадров. Google должна устранить этот недостаток и предложить качественное приложение подобного рода, которое будет установлено в системе изначально.

3. Настройка жеста «Назад»

В последних двух версиях Android Google представляла новые виды навигации по интерфейсу. В Android 9 появилась гибридная навигация с применением жестов, в Android 10 жесты стали применяться более полноценно.

Кому-то реализация Google нравится, кому-то нет: это дело вкуса. Проблема в том, как работает жест «Назад». Его нужно выполнить с левой или правой стороны экрана. Из-за такого жеста выдвигающееся сбоку гамбургер-меню становится бесполезным.

В Android 11 не помешало бы это исправить. Например, позаимствовать реализацию из оболочки OnePlus OxygenOS. Там есть участок экрана, который игнорирует жест «Назад», чтобы можно было выдвигать боковое меню. Ещё Google могла бы позволить пользователям самим указывать участок, где будет работать жест «Назад».

Таким образом, Google внесёт небольшие изменения в систему без того, чтобы третий год подряд полностью перерабатывать реализацию жестов.

4. Ассистент Google без необходимости разблокировать аппарат

Ассистент Apple Siri не такой умный, как ассистент Google, но кое в чём он имеет преимущество. На iPhone достаточно удерживать кнопку питания, произнести голосовую команду и напоминание или событие будут сохранены. На Android для подобных команд каждый раз нужно разблокировать устройство. Конечно, это может быть сделано для безопасности, чтобы посторонние не могли командовать ассистентом на вашем смартфоне и получать доступ к вашей персональной информации. Однако, пользователи должны сами выбирать, могут они работают с ассистентом прямо на экране блокировки или нет.

5. Расписание активации тёмного интерфейса

Тёмный вариант интерфейса добрался до Android, прошло всего лишь 10 лет. Однако, его реализация оставляет желать лучшего. В первую очередь потому, что включать и выключать этот интерфейс каждый раз нужно вручную. Непонятно, почему Google не могла сделать так, чтобы он автоматически включался на закате и выключался на рассвете. Приложений подобного рода с такой способностью существует великое множество.

Также не помешали бы обои под тёмный интерфейс. У Google есть живые обои, поэтому компании вряд ли будет трудно сделать обои с адаптацией под время суток.

6. Альтернатива AirDrop

Ещё одна давно назревшая функциональная возможность — универсальный обмен данными. Здесь должна применяться сочетание Wi-Fi и Bluetooth для прямой связи между устройствами без необходимости использовать промежуточные приложения. У Apple для этого не первый год существует AirDrop, позволяя легко делиться файлами между смартфонами iPhone и компьютерами Mac. У Google Android Beam с поддержкой NFC больше не работает.

Последние слухи утверждают, что такая функциональность находится в разработке и называется Fast Share. Возможно, это желание в Android 11 исполнится.

7. Создание скриншотов с прокруткой

Иногда нужно сделать снимок экрана, но всё содержимое не умещается на одном экране. Такая возможность тоже есть в вариантах Android от сторонних производителей. В качестве примера снова можно назвать OxygenOS, где создание длинных скриншотов реализовано достаточно удобно.

Google следует добавить такую возможность в Android 11 по умолчанию. Например, создать переключатель, который будет прокручивать страницу до нужного пользователю участка.

8. Всеобъемлющее приложение «Здоровье»

В магазине Google Play Store полно программ медицинской тематики. От Google требуется одно крупное приложение, где будут храниться все связанные с медицинскими показателями и фитнесом записи. У Apple есть приложение под названием «Здоровье» (Health), где хранятся медицинские показатели. Google ничего не стоит сделать аналогичную программу, поскольку приложение Google Fit в нынешнем состоянии на эту роль не годится.

9. Блокировка ярлыков приложений

Распространённая функциональность кастомных вариантов интерфейса Android представляет собой возможность блокировать приложения на домашнем экране в определённых местах, чтобы их никуда не перетащили. Быть может, кому-то это не нужно, но если вы даёте свой смартфон детям или кому-то ещё, кто не особо разбирается в технологиях и мобильных устройствах, вернуть его они могут далеко не в том состоянии, в котором получили. Возможность закрепить ярлыки приложений на домашнем экране упростит жизнь таких пользователей.

10. Отображение уровня заряда AirPods

Наушники AirPods пользуются большим спросом, за что стоит поблагодарить их высокое качество и магию имени Apple. Между прочим, ими без проблем можно пользоваться и с Android-устройствами. Одно из неудобств этого заключается в том, что нельзя узнать уровень заряда батареи в наушниках. Приходится скачивать приложения сторонних разработчиков, которые могут быть неплохими.

Ещё лучше было бы, если бы заряд наушников AirPods отображался прямо в Android. Например, в панели статуса рядом со значком мобильной связи, Wi-Fi, зарядом батареи самого смартфона.

11. Режим удобного доступа по всей системе

Ещё одно заимствование с iPhone и iOS. Режим «Удобный доступ» (Reachability) позволяет работать с крупными аппаратами одной рукой.

На iPhone можно простым жестом в нижней части экрана заставить экран сжаться, чтобы можно было дотянуться до верхней части. На Android 11 такая возможность тоже не была бы лишней.

12. Изменение настройки приложений по умолчанию

На протяжении нескольких лет Android позволяла задавать приложения, которые будут открываться при переходе по ссылкам определённых типов. Например, если нажать на ссылку Twitter, она может открыться в браузере, а может в мобильном приложение Twitter.

Раньше процесс был понятным. Когда первый раз нажимаешь на ссылку Twitter, появлялось окно с вопросом, хотите вы использовать приложение Chrome или Twitter. Можно было сделать выбор только на один раз или же нажать на кнопку «Всегда».

В Android 10 это непонятно зачем изменили. Если теперь нажимать «Всегда», открываются настройки «Запускать по умолчанию». Здесь нужно нажать кнопку «Открывать поддерживаемые ссылки», затем нажать «Открывать в этом приложении». Это два лишних нажатия на совсем другой странице, чтобы подтвердить то, что вы хотите делать по умолчанию. Хочется надеяться, что в Android 11 таких сложностей уже не будет.