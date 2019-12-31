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Компания Samsung в уходящем году приложила немало усилий, чтобы гибкий смартфон Galaxy Fold всё же добрался до прилавков. Несмотря на все сложности, южнокорейский производитель не собирается сдаваться. На своей конференции разработчиков Samsung продемонстрировала новый аппарат в формате раскладушки. Несколько недель назад говорилось, что он будет анонсирован одновременно с новыми флагманами Galaxy S20.

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Теперь появилась другая информация. Утверждается, что очередной гибкий смартфон будет представлен даже раньше, чем стандартные флагманы Samsung. Южнокорейское новостное агентство YonHap утверждает, что это произойдёт на мероприятии компании в феврале, где она обычно представляет следующее поколение Galaxy S. Гибкий смартфон должен поступить в продажу сразу после анонса, тогда как Galaxy S обычно выходят спустя несколько недель.

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Также говорится, что стоимость гибкого аппарата будет составлять более $1000, примерно на уровне Motorola Razr. Релиз последнего недавно перенесли из-за высокого спроса , стоит он $1500. Таким образом, второй гибкий смартфон Samsung нельзя назвать прямым потомком первого Galaxy Fold. Компания скорее ищет другие направления развития и старается снизить стоимость.

Ожидается, что здесь будет экран размером 6,7 дюйма с отверстием в нём для передней камеры. Снаружи будет только две камеры, а также вспомогательный экран с возможностью показывать время и уведомления в свёрнутом состоянии.