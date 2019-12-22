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Начало продаж смартфона Motorola Razr отложили из-за слишком высокого спроса

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Хотя год почти завершён, не все смартфоны успели поступить в продажу. Среди моделей от крупных производителей до конца года ещё должен был появиться Motorola Razr — не простой смартфон, а гибкий. Устройство с элементами ностальгии напомнит об аппарате-раскладушке 2004-2008 годов, который разошёлся в количестве 130 млн. экземпляров. Немало ещё осталось покупателей, которые с теплотой вспоминают об этом устройстве.

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После нескольких месяцев слухов и утечек информации 13 ноября новый смартфон был представлен официально. Его продажи должны были стартовать 26 декабря по цене $1500. Однако, гибкие смартфоны остаются очень проблемными. Samsung Galaxy Fold выпустили с задержкой на полгода, Huawei Mate X обещали летом и не выпустили до сих пор. Motorola Razr проблемы тоже не обошли стороной и дата релиза было перенесено. Новые сроки не называются, но Motorola обещает незначительную задержку.

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Вот только причина задержки совсем не такая, как у Galaxy Fold. Перенос продаж не связан с аппаратными или какими-то другими неполадками. Похоже, что спрос оказался настолько высоким, что требуется время для выпуска достаточного количества смартфонов. Производитель недооценил спрос на аппарат, который оказалась весьма удачным, судя по первым отзывам обозревателей.

Между тремя гибкими смартфонами от Samsung, Huawei и Motorola есть значительные различия. Аппараты Samsung и Huawei разворачиваются и превращаются в аналоги планшетов. Motorola Razer представляет собой карманное устройство, которое раскрывается по горизонтальной оси вместо вертикальной и превращается в смартфон с экраном P-OLED с диагональю 6,2 дюйма и соотношением сторон 21:9, разрешение 876 х 2142 пикселей.

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Характеристики у этой модели не флагманские. Имеется внешний экран AMOLED размером 2,7 дюйма с разрешением 600 х 800 для просмотра уведомлений, времени и прочее базовой информации. Используется процессор Snapdragon 710, 6 Гб памяти и хранилище 128 Гб. Под экраном находится сканер отпечатков пальцев, камера 16 Мп с функцией Motorola Night Vision. Для селфи предлагается камера 16 Мп, ёмкость батареи всего 2510 мАч.

В общем, несмотря на такой спрос, можно сказать, что гибкие смартфоны остаются непредсказуемым продуктом.

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