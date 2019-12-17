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Турецкие пользователи вслед за обладателями смартфонов Huawei могут остаться без приложений Google. Это относится к новым аппаратам на Android, которые будут выпускаться в этой стране. Местные регуляторы постановили, что контрактные изменения, которые Google внесла для своих турецких бизнес-партнёров, неприемлемы.

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Антимонопольные власти Турции взялись за Google после жалобы со стороны, как ним странно, Яндекса. В сентябре прошлого года Google оштрафовали на $17,4 млн. за нарушение антимонопольного законодательства при продаже своего мобильного программного обеспечения. Компании дали 6 месяцев на внесение изменений, которые позволят пользователям выбирать на Android разные поисковые движки.

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7 ноября нынешнего года власти постановили, что Google сделала недостаточно и до сих пор не позволяет менять используемый на Android по умолчанию поисковый движок. Google в заявлении сообщила, что информировала своих бизнес-партнёров о невозможности работать с ними на новых Android-смартфонах для турецкого рынка. Это означает, что они не получат лицензию на доступ к приложениям и магазину Google Play Store. Компания добавила, что существующие смартфоны на Android можно будет покупать и на них сервисы и приложения Google есть.

Турецкие власти собираются наложить на Google штраф в размере 0,05% от дневного дохода американской компании. У неё есть 60 дней, чтобы внести изменения и избежать этого.