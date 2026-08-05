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Количество хищений через систему быстрых платежей во 2-м квартале увеличилось на четверть
В 2026 году показатели краж оказались рекордными за всю историю наблюдений
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Статистика Банка России рассказала, что во втором квартале 2026 года в системе быстрых платежей было похищено более 2,74 млрд руб. Показатель стал рекордным за последний год и четвёртым с начала 2023 года. Если сравнивать с предыдущим кварталом, злоумышленники украли на 4% больше, тогда как сравнение с показателем годичной давности даёт прирост объёма украденных средств на 25%. Если говорить не о количестве похищенных денег, а о количестве хищений, оно превысило 129 тысяч, увеличившись за год втрое и достигнув рекордных показателей за всё время наблюдений.

Одновременно объём украденных денежных средств с применением карт продолжает сокращаться, и на этот раз он равен 1,3 млрд руб. Это значение уступает результату годичной давности на 17%. Мошенничество с обычными счетами привело к потере 2,17 млрд руб., что означает уменьшение на 7% за год.

Изображение: Gemini

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Таким образом, совокупные потери клиентов банков от злоумышленников составляют 7,4 млрд руб., что за год дало рост на 8–16%.

Специалисты говорят о том, что рынок карт совершенствуется, на нём используют машинное обучение, подтверждение подозрительных операций, анализ поведенческих моделей. С другой стороны, в системе быстрых платежей бороться с мошенничеством намного труднее, поскольку переводы осуществляются мгновенно и вернуть деньги можно только через суд или с добровольного согласия получателя. По этой причине уровень возмещённых средств в СБП составляет всего 2,1%, тогда как при оплате через карты и банковские счета уровень возврата равен 13,3% и 5,4% соответственно.

В минувшем квартале применение методов социальной инженерии достигло рекорда за два года, составив 28,7 тысячи. По сравнению с показателем годичной давности методы социальной инженерии применяют в два с лишним раза чаще.

#россия #финансы #мошенничество #банки #коммерсантъ #система быстрых платежей
Источник: kommersant.ru
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