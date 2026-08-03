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Больше трети обсуждений обмана в интернете упоминают взлом «Госуслуг»
Во втором квартале 2026 года об этом писали свыше 372 тысяч раз
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Исследование от Win2Win Communications и Brand Analytics рассказало, что во втором квартале 2026 года в российских соцсетях в темах о мошенничестве в интернете чаще всего упоминается портал «Госуслуг». Он фигурирует более чем в 372 тысячах сообщений, в которых говорится о фальшивых уведомлениях, взломах аккаунтов и попытках кражи данных.

Второе по популярности место у мошенников занимают попытки лишить своих жертв денег при помощи переводов на так называемый «безопасный счёт». Этот метод упомянули около 140 тысяч раз. Следом в арсенале злоумышленников располагаются различные виды обмана в мессенджере Telegram, попытки выдать себя за банковских сотрудников и получить приходящие в SMS-сообщениях коды. Подобные коды стали одним из шагов по взлому аккаунтов «Госуслуг», банковских приложений или учётных записей в социальных сетях.

Изображение: Gemini

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Выдавая себя за других, злоумышленники более 122 тысяч раз представились сотрудниками полиции и МВД. Чуть менее часто они выдают себя за сотрудников банка ВТБ, представителей «Госуслуг» и ЕСИА, МФЦ и Ozon.

Чаще всего о подобных случаях пишут пользователи возрастом более 55 лет, их доля составляет 25,2%. На долю мужчин приходится 54,7% сообщений в социальных сетях. Всего было изучено примерно 8,8 млн публикаций.

#интернет #мошенничество #рунет #госуслуги
Источник: tass.ru
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