Американский производитель получил возможность выпускать самую компактную версию наиболее продаваемого самолёта

В понедельник, 3 августа, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило производство самолёта Boeing 737 MAX 7. Американская компания несколько лет дожидалась этого разрешения и теперь сможет реализовать наиболее маленькую версию своего самого продаваемого самолёта.

Процесс сертификации оказался особенно строгим после двух катастроф самолётов MAX 8 со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах. Также Boeing столкнулась с тщательной проверкой производственных процессов и систем контроля качества после взрыва панели салона в воздухе в январе 2024 года. Это случилось на почти новом самолёте MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines.

Изображение: Craig Larsen Photo

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После почти 10 лет проверок FAA требовала внести ряд ключевых усовершенствований и выполнять рекомендации Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). К числу этих рекомендаций относится обновление программного обеспечения для управления полётом, системы оповещения экипажа и переработанная противообледенительная система двигателя.

В Boeing ожидали получения сертификации к концу 2022 года, но в итоге ждать пришлось почти на 4 года больше. Теперь компания готовится к поставкам первых самолётов. MAX 7 имеет от 135 до 160 мест, предлагая примерно на 10% больший потенциал дальности полёта, чем другие самолёты MAX. Испытания Boeing 737 MAX 7 начались в 2018 году.

В прошлом месяце администратор FAA Крис Рошело заявил, что сразу после MAX 7 может быть одобрен и более крупный самолёт MAX 10. В настоящее время Boeing уже построила около 30 самолётов MAX 7 и девять MAX 10, которые ожидают поставки.