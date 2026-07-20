Серьёзный успех американской компании, которая на протяжении нескольких лет сталкивалась с проблемами.

Американская корпорация Boeing получила крупный заказ от лизинговой компании SMBC Aviation Capital, что стало первой значимой сделкой на международном авиасалоне в британском Фарнборо. Компания SMBC объявила о закупке 100 узкофюзеляжных пассажирских самолётов 737 Max, из которых 60 единиц в самой длиной версии Max 10, остальные 40 машин – Max 8. Об этом сообщает Bloomberg.

Сборка самолета Boeing 737 Max на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон, США. Фото: Jennifer Buchanan/AFP/Getty Images

Лизинговые компании, которые обеспечивают авиакомпаниям гибкость в модернизации своих флотов без необходимости прямой покупки дорогостоящих самолётов, стали важным элементом клиентской базы для Airbus и Boeing. Узкофюзеляжные модели, такие как 737 и A320, являются наиболее распространенными самолётами в коммерческой авиации, что делает их наиболее ликвидным и популярным сегментом рынка лизинга реактивной авиации.

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Проходящий в этом году в британском Фарнборо авиасалон даёт возможность компании Boeing активнее заключать сделки. Тем более, что в прошлом году авиапроизводитель пропустил авиасалон в Париже из-за катастрофы, которая случилась за несколько дней до начала выставки. Авиасалоны являются площадками, где Airbus и Boeing пытаются заключить крупные контракты на поставку своей продукции.

Соглашение о поставке сразу 100 самолётов одному заказчику является достаточно крупным успехом для корпорации Boeing, которая на протяжении нескольких лет несла серьёзные убытки и до сих пор выправляет свое финансовое положение. Дело в том, что компания SMBC является вторым по величине в мире лизингодателем самолётов после AerСap.