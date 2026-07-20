Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Boeing получила заказ на 100 самолётов 737 Max от лизинговой компании SMBC
Серьёзный успех американской компании, которая на протяжении нескольких лет сталкивалась с проблемами.
реклама

Американская корпорация Boeing получила крупный заказ от лизинговой компании SMBC Aviation Capital, что стало первой значимой сделкой на международном авиасалоне в британском Фарнборо. Компания SMBC объявила о закупке 100 узкофюзеляжных пассажирских самолётов 737 Max, из которых 60 единиц в самой длиной версии Max 10, остальные 40 машин – Max 8. Об этом сообщает Bloomberg.

Сборка самолета Boeing 737 Max на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон, США. Фото: Jennifer Buchanan/AFP/Getty Images

Лизинговые компании, которые обеспечивают авиакомпаниям гибкость в модернизации своих флотов без необходимости прямой покупки дорогостоящих самолётов, стали важным элементом клиентской базы для Airbus и Boeing. Узкофюзеляжные модели, такие как 737 и A320, являются наиболее распространенными самолётами в коммерческой авиации, что делает их наиболее ликвидным и популярным сегментом рынка лизинга реактивной авиации.

реклама

Проходящий в этом году в британском Фарнборо авиасалон даёт возможность компании Boeing активнее заключать сделки. Тем более, что в прошлом году авиапроизводитель пропустил авиасалон в Париже из-за катастрофы, которая случилась за несколько дней до начала выставки. Авиасалоны являются площадками, где Airbus и Boeing пытаются заключить крупные контракты на поставку своей продукции.

Соглашение о поставке сразу 100 самолётов одному заказчику является достаточно крупным успехом для корпорации Boeing, которая на протяжении нескольких лет несла серьёзные убытки и до сих пор выправляет свое финансовое положение. Дело в том, что компания SMBC является вторым по величине в мире лизингодателем самолётов после AerСap.

#новости #авиация #самолеты #boeing #airbus #авиасалон #лизинг #737 max #farnborough #фарнборо
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $500 млрд после IPO
Airbus получила заказ на 55 самолётов от авиакомпаний Китая на сумму 12,4 миллиарда долларов
Китайская компания Shanghai Xingshu запустила на орбиту первую группу спутников для дата-центров
Разработчикам предложили уместить игру на 3,5-дюймовую дискету за призовой фонд в $750
Маркетинговые изображения часов Samsung Galaxy Watch 9 указали на доступные цветовые варианты
Компания Xpeng представила в Германии компактный электрический кроссовер Mona L03
Гости технологической выставки WAIC могли прокатиться верхом на четвероногом роботе
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Акции SpaceX упали в цене после отмены запуска космического корабля Starship
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией
В США массово отменяются проекты по разработке и производству электрокаров
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 с частотой 5,4 ГГц обошёл Ryzen AI 9 HX 370 в Geekbench
Более 80% сотрудников полупроводникового производства Samsung планируют уволиться
Мониторы LG устанавливают ненужное ПО на Windows без согласия пользователя
Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
Археологи нашли греческий ипподром и театр на берегу моря в Ливии

Популярные статьи

«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)
PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Обзор фильма «Супергёрл» — ох уж эти современные супергерои
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter