Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Санкции могут закрыть для российских разработчиков зарубежных пользователей Google Play
Причина состоит в том, что они не смогут пройти верификацию разработчиков в новой системе
реклама

Через два месяца Google внедрит новую систему верификации разработчиков для платформы Android. Новшеством является необходимость подтверждать свою личность даже тогда, когда приложения распространяются не в магазине Google.

Есть мнение, что это сделает Android менее открытой платформой. У создателей приложений из некоторых регионов возникнут и практические трудности. Речь идёт о странах, против которых США ввели санкции, в число которых входит и Россия. Создатели приложений из этих стран не будут проходить проверки в новой программе верификации. Это означает, что они лишатся возможности распространять созданные ими приложения где-либо, кроме как внутри своей страны.

Изображение: ChatGPT

реклама

Также будет предлагаться расширенный путь установки приложений. В нём процесс верификации разработчика не нужен, но необходимо множество других этапов и ожиданий. В результате  большая часть разработчиков не сможет воспользоваться этим методом. 

Система верификации 30 сентября начнёт работать в четырёх странах, а в 2027 году уже во всём мире.

#россия #google #android #приложения
Источник: arstechnica.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Блинкин: На Сахалине целесообразнее строить туннель вместо моста
Google Pay перестал работать на китайских смартфонах Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo через NFC
Rolls Royce заявила о практически полном устранении случаев простоя самолётов из-за двигателей Trent
Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
OpenAI превысила 1 млрд пользователей после масштабного снижения цен на ИИ
На продажу в Польше выставлен легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» за 140 тыс. рублей
Edifier выпустила полочную акустику AIRPULSE A200T в синем цвете
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
В Казани совершил полёт обновлённый лайнер Ту-214 в специальной ливрее в честь Третьяковской галереи
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
АМО Сталь автоматизировала девять станков на заводе ТРЕК с помощью роботов AMO-S
Блуждающая чёрная дыра поглотила звезду в 750 млн световых лет от Земли
Серийный образец импортозамещённого самолёта МС-21 прошёл последнюю проверку перед первым полётом
Энтузиаст запустил GTA V на iPhone 17 Pro Max через эмулятор и не добился высокого fps
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров площадки за июль 2026 года
Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
Gamers Nexus назвал Radeon RX 9050 за $280 одной из худших видеокарт в классе за 10 лет
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
Археологи нашли затонувший корабль V века до н. э. с несколькими сотнями амфор

Популярные статьи

Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
10 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter