Причина состоит в том, что они не смогут пройти верификацию разработчиков в новой системе

Через два месяца Google внедрит новую систему верификации разработчиков для платформы Android. Новшеством является необходимость подтверждать свою личность даже тогда, когда приложения распространяются не в магазине Google.

Есть мнение, что это сделает Android менее открытой платформой. У создателей приложений из некоторых регионов возникнут и практические трудности. Речь идёт о странах, против которых США ввели санкции, в число которых входит и Россия. Создатели приложений из этих стран не будут проходить проверки в новой программе верификации. Это означает, что они лишатся возможности распространять созданные ими приложения где-либо, кроме как внутри своей страны.

Изображение: ChatGPT

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Также будет предлагаться расширенный путь установки приложений. В нём процесс верификации разработчика не нужен, но необходимо множество других этапов и ожиданий. В результате большая часть разработчиков не сможет воспользоваться этим методом.

Система верификации 30 сентября начнёт работать в четырёх странах, а в 2027 году уже во всём мире.