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Google выпустила Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite и Gemini 3.5 Flash Cyber
Компания рассказала о будущих планах на рынке искусственного интеллекта, пообещав Gemini 4
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В преддверии выпуска модели Gemini 3.5 Pro компания Google во вторник анонсировала версии Gemini 3.6 Flash и 3.5 Flash-Lite. Также она поделилась своими более долгосрочными планами относительно будущих моделей.

Изображение: Google

В Gemini 3.6 Flash учли мнение разработчиков и клиентов, которые поступили с мая после проведения I/O 2026. Здесь обещана повышенная эффективность расхода токенов, потребление выходных токенов уменьшилось на 17%. В многоэтапных процессах стало меньше шагов рассуждения и реже происходит вызов инструментов. Цена миллион входных токенов равна $1,5, а выходные стоят $7,5 вместо прежней суммы в $9.

Изображение: Google

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Улучшена производительность написания программного кода. Gemini 3.6 Flash стала точнее и реже вносит ненужные изменения кода. Google обещает более качественный и надёжный, готовый к производству код. DeepSWE показывает результат 49% вместо прежних 37%, а Bench — 63,9% вместо 49,7%.

Изображение: Google

В сфере обработки знаний эта модель набрала 1421 балл на GDPval-AA против прежних 1349 баллов. OSWorld-Verified показал рост возможности использования вычислительных ресурсов до 83% вместо 78,4%.

Изображение: Google

Также анонсировали Gemini 3.5 Flash-Lite для задач, таких как агентный поиск и обработка документов. Google говорит о повышенном качестве по сравнению с мартовской моделью Flash-Lite 3.1. Стоимость равна 30 центов за миллион входных токенов и $2,5 за миллион выходных.

Изображение: Google

Модель лучше справляется с программированием и агентскими задачами, что также подтверждается результатами тестов. Flash-Lite 3.5 превосходит Flash 3: SWE-Bench Pro (54,2% вместо 49,6%) и OSWorld-Verified (74,0% вместо 65,1%).

Изображение: Google

Последним анонсом вторника стала модель Gemini 3.5 Flash Cyber, целью которой является поиск и устранение уязвимостей программного обеспечения.

Что касается Gemini 3.5 Pro, в настоящее время ведётся тестирование этой модели, и она станет доступной широкому кругу пользователей, когда будет полностью готова. Также стартовал этап предварительного обучения модели следующего поколения Gemini 4.

#искусственный интеллект #google #gemini
Источник: 9to5google.com
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