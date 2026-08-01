Подобные украшения были распространены в Дунайском и Балканском регионах

Раскопки в российском городе Пскове привели к обнаружению редкого средневекового кольца с украшением в виде витой проволоки. Подобные кольца ранее обнаруживались в Дунайском и Балканском регионах. Реставраторы очистили и восстановили первоначальную форму замысловатого спирального орнамента.

Изображение: Археологический центр Псковской области ВКонтакте

Для Пскова это третье найденное кольцо подобного типа. Все три кольца нашли в историческом районе города в археологических слоях XI–XIII веков. В Восточной Европе за пределами основного ареала распространения найдено лишь чуть более 30 похожих изделий. Это указывает на то, что подобные украшения не получили широкого распространения в северных и восточных регионах.

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Проведённое исследование связывает подобную ювелирную традицию с влиянием византийской культуры на металлообработку. Украшения изготавливали путём наматывания тонкой спирально скрученной проволоки вокруг основного металлического кольца.

Изображение: Археологический центр Псковской области ВКонтакте

Эти украшения были частью средневековой женской одежды. Их могли подвешивать к головному убору, к повязке или вплетать в волосы. Небольшие кольца могли носить как серьги. Формы, методы изготовления и распространения в разных странах помогают археологам реконструировать модели одежды, ремесла, торговли и перемещения населения по средневековой Европе.

Завеличье когда-то считалось периферийным поселением за пределами главного городского центра Пскова. Исследования, проводившиеся с начала века, заставили пересмотреть это мнение. Было установлено, что в данном районе к XII веку существовали кварталы городского типа. Археологи нашли остатки жилых усадеб XI и XII веков, а также мощённую камнем дорогу. Часть квартала могла быть разрушена при нападении немецких крестоносцев в первой половине XIII века.

Изображение: Археологический центр Псковской области ВКонтакте

Дальнейший анализ металла, техники изготовления и точного слоя раскопок поможет понять, импортировали кольцо в готовом виде или изготовили на месте.