К значительному увеличению ёмкости это не привело

Компания Samsung в среду представила складные смартфоны нового поколения, и одним из новшеств этих устройств является переход на использование кремний-углеродных батарей. Компания сообщила об этом на нескольких проведённых на неделе пресс-конференциях.

Эта технология батарей известна тем, что предлагает повышенную ёмкость при сохранении размеров. В складных смартфонах Razr Fold или Honor Magic V6 ёмкость батареи превосходит значение 6000 мАч, но Samsung по традиции не стремится угнаться за китайскими конкурентами.

Изображение: 9to5google.com

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Galaxy Z Fold 8 имеет батарею ёмкостью 4800 мАч, поскольку Samsung решила сделать корпус более компактным по сравнению с аппаратом прошлого поколения с ёмкостью 4400 мАч. Z Fold 8 Ultra предлагает ёмкость батареи 5000 мАч, что по современным меркам Android-устройств далеко от максимальных показателей.

Samsung говорит о ставке на производительность, долговечность и безопасность. Последний пункт для неё может быть наиболее важным с учётом истории, которая в своё время произошла с аппаратами Galaxy Note 7.

Также были внесены улучшения в зарядку. Fold 8 и Fold 8 Ultra получили мощность зарядки 45 Вт и беспроводную зарядку 20 Вт.