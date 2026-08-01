Росту их распространения поспособствовали смартфоны серии Galaxy S26

Аналитическая фирма Counterpoint Research опубликовала отчёт по поставкам процессоров для смартфонов в первой половине 2026 года. Доля чипов Samsung Exynos выросла до 8% с 5% годом ранее.

Изображение: Asif Shaik - SamMobile

Помимо Samsung, ещё два производителя увеличили свою долю рынка, хотя в целом объём поставок стал меньше. Этими компаниями стали Apple и Unisoc.

Изображение: Counterpoint Research

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До сих пор в 2026 году единственным крупным релизом Samsung на рынке смартфонов была линейка Galaxy S26. Часть из них работает на процессорах Exynos, чего не было годом ранее в аппаратах Galaxy S25. Именно это поспособствовало увеличению доли чипов Exynos, поскольку объём продаж Galaxy S26 оказался высоким.