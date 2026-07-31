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Samsung начала обновлять Galaxy A37 раз в квартал через четыре месяца после старта продаж
Обновления безопасности будут приходить втрое реже прежнего
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В марте южнокорейская компания Samsung начала продажи смартфона средней ценовой категории Galaxy A37. Аппараты этой серии обычно получают патчи безопасности ежемесячно в течение нескольких лет после релиза. К сожалению для владельцев нового устройства к Galaxy A37 это не относится.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Прошло четыре месяца после дебюта смартфона, и Samsung уже перевела его на ежеквартальное получение патчей вместо ежемесячных. Июль подошёл к концу, но патч за этот месяц на Galaxy A37 до сих пор не пришёл. При этом более старые модели, такие как Galaxy A33, уже были обновлены.

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Galaxy A37 в момент выпуска работал на операционной системе Android 16 QPR2 с программной оболочкой One UI 8.5. Версия Android на нём должна обновляться на протяжении шести лет, столько же будут поступать патчи безопасности. В ближайшее время смартфон должен быть обновлён до Android 17 и программной оболочки One UI 9.0.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: sammobile.com
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