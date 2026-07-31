Система квантовых вычислений решает сложные задачи с предоставлением подтверждения точности результата

Специалисты компании IBM и Чикагского университета показали работу системы квантовых вычислений. Она решает сложные вычислительные задачи с предоставлением подтверждения точности результата.

Учёные провели эксперимент, в котором применялись логические кубиты с коррекцией ошибок для запуска сложной квантовой схемы. Вычисления заняли 15 минут, а эффективная частота логических ошибок была в 10 раз ниже по сравнению с физической частотой ошибок.

Изображение: IBM

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Анализ ошибок важен в квантовых вычислениях, поскольку если классические компьютеры не способны выполнить сами вычисления, то и с проверкой результатов квантовых вычислений у них могут быть трудности. В эксперименте использовали 70 логических кубитов, которые представляют собой версии физических кубитов с исправлением ошибок. Было выполнено 2415 логических операций с двумя кубитами и 468 логических Т-вентилей. Схема является достаточно сложной, чтобы бросить вызов классическим методам моделирования.

По словам научного сотрудника IBM Джея Гамбетты, компания показала выходящие за пределы практических возможностей классических компьютеров квантовые вычисления. Более точная проверка получаемых результатов поспособствует будущему практическому применению квантовых компьютеров.