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Крупнейший дата-центр Калифорнии подал в суд из-за доступа к воде из реки Колорадо
Есть опасения, что вместо сельского хозяйства воду будут отдавать искусственному интеллекту
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Дата-центр для работы искусственного интеллекта в очередной раз вызвал недовольство критиков. Прежде их критиковали за расход электроэнергии, налоговые льготы, экологические проблемы, а теперь речь идёт о расходе воды в реке Колорадо.

Строительством крупнейшего дата-центра для работы ИИ в Калифорнии занимается компания Imperial Valley Computer Manufacturing (IVCM). Она подала в суд на Imperial Irrigation District (IID) после того, как эта государственная коммунальная компания отклонила её заявку на воду.

Изображение: Gemini

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Строящийся объект обойдётся в $10 млрд и занимает площадь 88258 м². Для охлаждения объекта мощностью 330 МВт ежедневно потребуется 2,84 млн л воды, или 1,09 млрд л в год. Единственным источником пресной воды в этой долине является река Колорадо, которая обеспечивает потребности 35–40 млн человек на западе США.

IVCM арендовала ближайшие сельскохозяйственные угодья и собирается прекратить их орошение. Вода будет направлена в центр обработки данных. Компания обещает создать 1688 рабочих мест во время строительства и больше 100 постоянных рабочих мест, принеся $3 млрд в течение следующих 30 лет округу с уровнем безработицы в 17,6%.

Пока в округе ввели временный мораторий на строительство новых центров обработки данных. В данном случае критики опасаются создания прецедента, на основе которого и в других местах воду могут начать отдавать для питания ИИ вместо выращивания сельскохозяйственных культур.

#сша #искусственный интеллект #сельское хозяйство #датацентры
Источник: techspot.com
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