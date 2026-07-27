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The Wall Street Journal: ChatGPT отвечал на вопросы о создании биологического оружия
Нейросеть рассказывала о создании напалма и усилении вируса кори
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Издание РБК со ссылкой на WSJ рассказало о выпущенном летом 2025 года обновлении нейросети ChatGPT. Оно дало возможность всем желающим получить указания по созданию и применению ядов и биологического оружия. Чат-бот выдавал подробные руководства, для понимания которых хватало знаний по биологии уровня средней школы. Биологи посчитали ответы нейросети «смертельно точными».

Разработчики в итоге удалили аккаунты делавших такие запросы людей, но никаких действий к ним самим применено не было. В США не существует законов федерального уровня, которые запрещали бы разработчикам программ искусственного интеллекта давать ответы на подобные вопросы и раскрывать информацию о задававших вопросы пользователях.

Изображение: Gemini

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В начале 2026 года в ChatGPT были популярны запросы относительно того, как создавать смертоносный туман, распыляя патогенные микроорганизмы. Также был дан ответ на вопрос о том, как модифицировать вирус кори с целью сделать его устойчивым к вакцине. Ещё один пользователь задал вопрос об изготовлении высокотоксичного яда рицина, который запрещён международными договорами, и также получил подробный ответ.

Представители ИИ-компаний говорят о сотрудничестве с властями в деле выявления и блокировки аккаунтов с подозрительной активностью. Проблему усугубляет выход на рынок недорогих китайских языковых моделей, которые пользователи способны настраивать самостоятельно, убирая ограничения.

#искусственный интеллект #chatgpt #wall street journal
Источник: rbc.ru
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