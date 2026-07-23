Дмитрий Рыбин, математик из Нижнего Тагила, опроверг гипотезу Диница—Гарга—Гоеманса. В этом ему помогла нейросеть GPT 5.6 Pro.

В 1990-х годах математики сформулировали предположение о том, как распределяются потоки в сетях. С тех пор проверить его не удавалось никому.

@DmitryRybin1

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Смысл гипотезы сводится к следующему: если существует способ разбить грузопоток на части и распределить его по разным маршрутам, то можно собрать эти части в единые пути для каждого отдельного груза. При этом перегрузка на любом участке сети не должна превышать размер самого крупного груза. Доказать или опровергнуть это утверждение не получалось почти три десятилетия.

Дмитрий Рыбин, который живет в Поднебесной и недавно защитил кандидатскую по искусственному интеллекту, попросил нейросеть GPT 5.6 Pro найти контрпример. Поначалу ИИ отказался, но после того, как нейронку пару раз настоятельно попросили, она согласилась помочь и через пару часов выдала решение.

Рыбин посчитал, что ИИ выдал случайную ошибку, однако проверил вычисления вручную, не отрываясь от просмотра фильма в компании друзей. Ошибок он не обнаружил. Сам математик называет эту историю забавным случаем — его роль, по его словам, свелась к тому, чтобы просто уговаривать нейросеть продолжать поиск. Теперь специалисты смогут пересмотреть подходы к проектированию сетей, что в будущем поможет точнее настраивать дорожное движение и логистические цепочки.