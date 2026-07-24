В пятницу возникли проблемы в работе сервисов Twitch, PlayStation Network, Battle.net, Valorant, League of Legends, Brawl Stars

Сервисы мониторинга сбоев в интернете в пятницу зафиксировали сбои в работе многочисленных сервисов потоковых трансляций и игровых платформ. Пользователи жалуются на недоступность Battle.net, Brawl Stars, Twitch и ряда других сервисов и игр.

В число пострадавших попали и геймеры из России. Они говорят о невозможности войти в свой аккаунт в PlayStation Network и о долгом времени загрузки. В первую очередь жалобы поступают от геймеров из наиболее крупных городов.

Изображение: Gemini

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Предположительно, причиной проблем являются проблемы в работе Amazon Web Services (AWS), которыми пользуются многие сервисы в интернете. Это подтверждается статистикой сбоев на платформе Downdetector.

В настоящее время не сообщается, когда сервисы полностью восстановят свою работоспособность.