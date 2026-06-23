Во вторник появились жалобы на доступ к трансляциям Twitch из России без средств обхода блокировок

Во вторник, 23 июня, после полуночи начали появляться жалобы со стороны российских пользователей на недоступность трансляций в сервисе Twitch. Это же относится к сервису Discord и игре PUBG: Battlegrounds, которые с российских IP-адресов перестали работать без средств обхода блокировок.

Изображение: ChatGPT

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Сам сайт Twitch остаётся доступным из России, как и чат на нём, который даёт возможность как писать, так и читать сообщения других пользователей. Если же попытаться смотреть трансляции, ошибка 2000 указывает на проблемы в соединении между транслирующим сервером и видеоплеером.

На портале detector404, где отслеживаются сбои в работе сайтов и сервисов, некоторые пользователи пишут о полной недоступности Twitch. Данные на сайте Twitch указывают на отсутствие сбоев в работе этого сервиса.