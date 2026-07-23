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К 2030 году поезда на Большой кольцевой линии московского метрополитена станут беспилотными
Первые поездки автономных поездов с пассажирами начнутся в Московском метрополитене в 2027 году
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Мэр Москвы Сергей Собянин 23 июля рассказал о том, что в следующем году на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начнут перевозить пассажиров поезда без машинистов. Через три года все составы планируют сделать исключительно автономными, и машинисты не будут принимать участие в их управлении.

Испытания проводились на протяжении полугода. За это время состав на основе модели «Москва-2024» наездил более 4000 км, пока без пассажиров. Машинист должен присутствовать согласно требованиям законодательства, но за весь срок испытаний ему не пришлось помогать автоматизированным системам. Тестовый поезд работал по тому же графику, что и традиционные составы, за счёт чего его проверили в реальных условиях.

Изображение: Gemini

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Набор скорости, торможение, поддержание скоростного режима и остановка на платформе выполняются при помощи системы автоматического ведения. Точность остановки составляет 30 см, как у машинистов высокого уровня. При движении применяется машинное зрение и лидары с полем обзора в 360 градусов с возможностью распознавания предметов на дистанции до 200 м и созданием трёхмерной карты пути. Чтобы система быстро реагировала на изменения на линии, собранные сведения по защищённому каналу отправляют в вычислительный блок. 

В метро столицы есть также система контроля, в состав которой входят видеокамеры, сенсоры и лидары. Они обнаруживают объекты на рельсах через секунду после их появления и передают информацию об этом в диспетчерский центр и на поезд.

#россия #москва #метро #беспилотные технологии
Источник: rbc.ru
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