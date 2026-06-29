Вопреки расхожему мнению, эта станция будет возведена между уже существующими станциями.

Развитие сети метрополитена в Москве не прекращается с 1930-х годов, и на сегодняшний день масштабы строительства столичной «подземки» превосходят все мыслимые пределы: продлеваются имеющиеся линии, строятся новые, а в отдельных случаях новые станции проектируются между уже существующими станциями.

Источник изображения: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Например, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро, которая разместится между уже имеющимися и открытыми в середине 1990-х годов станциями «Кожуховская» и «Печатники». Название данному объекту дала бывшая промзона «Южный порт», на территории которой и разместится новая станция.

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Строиться «Южный порт» будет открытым способом, а завершить проект планируется в 2030 году. Помимо станции на прилегающей к ней территории будет создана вся необходимая транспортная инфраструктура и пешеходная сеть.

Отметим, что «Южный порт» — это не единственный проект «вписывания» новой станции в уже существующую линию. Так, в перспективе на Кольцевой линии московского метро впервые с 1950-х годов откроется новая станция — «Достоевская» — которая разместится на перегоне между станциями «Новослободская» и «Проспект мира». Обычно задача у проектов такого типа — разгрузка существующих станций, на которых постоянно наблюдаются столпотворения людей, что небезопасно ни с какой из точек зрения.