Это произошло через три дня после объявления о санкциях Евросоюза

Недавно стало известно, что Евросоюз включил в очередной пакет санкций VK и юридическое лицо мессенджера «Макс». Последствия не заставили себя долго ждать. В четверг стало известно, что из магазина Google Play были убраны приложения от VK и мессенджер «Макс». У тех, у кого они уже установлены на Android-устройствах, приложения продолжают работать.

Изображение: ChatGPT

Если на iPhone исчезновение приложений из магазина является большой проблемой, то в случае с Android существует множество способов установки из-за пределов Google Play. Приложения VK и «Макс» доступны в магазинах RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и множестве других. Также можно выполнить стороннюю установку, скачав для этого файл формата APK. Кроме того, не будет проблем с получением push-уведомлений, без которых мессенджер «Макс» на iPhone становится близким к бесполезному.