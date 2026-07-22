На устройство получен патент, и оно будет применяться в трёхфазных сетях

Представители Новосибирского государственного технического университета создали и получили патент на регулятор переменного напряжения. Благодаря ему можно будет увеличить надёжность работы как промышленного оборудования, так и бытовой техники. Эта разработка защитит станки, электродвигатели, производственные линии от перепадов напряжения. Это позволит сократить количество выходящего из строя оборудования, избавит от дорогостоящего ремонта и обеспечит бесперебойное производство.

В основе представленного устройства лежит простая схемотехника, минимальное количество полупроводниковых элементов и реактивных компонентов. Благодаря этому конструкция является компактной, надёжной и с упрощённым управлением.

Изображение: Gemini

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Сердцем этого устройства является коммутационный блок с набором модулей и узел реактивных элементов с дросселями и неполярными конденсаторами. Подобный набор компонентов даёт возможность сглаживать колебания электрического тока и менять уровень напряжения.

Что касается системы управления, она является универсальной, поэтому может найти применение не только в рассматриваемом регуляторе, но и в других силовых устройствах. Технология будет применяться в трёхфазных сетях, обеспечивая стабильность работы мощного оборудования и симметрию напряжения.