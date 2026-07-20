Разработчики недовольны её возможностями в плане программирования и хотят повысить эффективность расхода токенов

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что компания Google приняла решение перенести релиз флагманской ИИ-модели Gemini 3.5 Pro. Процесс разработки на несколько месяцев отстаёт от графика, поскольку модель должна получить улучшенные возможности программирования. Поначалу дебют модели был запланирован на июнь, но теперь она в лучшем случае появится в июле, если тесты окажутся удачными.

Изображение: ChatGPT

Gemini 3.5 Pro получит способность совершать большее число последовательных действий. В том числе это относится к написанию кода и работе ИИ-агентов. Google также учитывает отзывы пользователей, которые недовольны расходом токенов. Они влияют на скорость работы модели и стоимость её применения.

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Из-за задержки разработчики не могут планировать выпуск обновлений. Инвесторы также восприняли эту новость негативно, и акции Alphabet продолжают дешеветь. Падает стоимость и акций других связанных с искусственным интеллектом компаний, как и индекс полупроводникового сектора SOXX в целом.