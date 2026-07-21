Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Археологи обнаружили в Армении гробницу бронзового века с оружием
Здесь же нашли останки принесённого в жертву коня
реклама

Раскопки монументальной гробницы позднего бронзового века на западе Армении привели к обнаружению бронзового оружия, обсидиановых наконечников стрел и останков принесённого в жертву во время древней погребальной церемонии коня. Захоронение под названием Гробница № 3 располагается на археологической территории Шамирам в Арагацотнской области Армении.

Изображение: Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Армении

Гробница окружена концентрическими каменными кругами и располагается вокруг центральной камеры. Она указывает на богатство, ритуалы и социальную иерархию общин возрастом свыше 3000 лет.

реклама

Открытие сделала совместная армяно-итальянская археологическая миссия. Полевые работы велись с 26 мая по 25 июня.

Изображение: Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Армении

Гробница относится примерно к 1600–1200 гг. до н. э. Найденные в ней материалы наводят на мысль, что похороненные здесь люди связаны с войной, охотой или демонстрацией власти. Останки принесённой в жертву лошади подчёркивают высокий статус умершего.

Изображение: Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Армении

В будущем будут проведены анализы останков и погребальных принадлежностей с целью уточнения хронологии захоронения и социального положения найденных в гробнице людей.

#история #археология #раскопки #армения
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гости технологической выставки WAIC могли прокатиться верхом на четвероногом роботе
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
Более 80% сотрудников полупроводникового производства Samsung планируют уволиться
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 с частотой 5,4 ГГц обошёл Ryzen AI 9 HX 370 в Geekbench
Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
JBL представила колонку Vienna с экраном для отображения текстов песен
Кожаная куртка Дженсена Хуанга продана по цене 480 видеокарт RTX 5090
В Госдуме предложили приостановить действие утильсбора на автомобили
Citizen открывает предзаказ на часы с циферблатом из японской бумаги васи за $2 995
Netflix заплатил $587 миллионов наличными за ИИ-стартап актёра Бена Аффлека
Видеокарта GeForce GTX 1060 отмечает 10-летний юбилей
Победители ЧМ-2026 появились на футбольном поле с роботом-телефоном Honor
Студент-электронщик превратил дребезжание дроссельных катушек в музыку
Геймер создал видеокарту RTX 4060 с полностью пассивным охлаждением
Энтузиаст запустил ПК на 192 батарейках АА и играл в FreeDoom

Популярные статьи

PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Обзор фильма «Супергёрл» — ох уж эти современные супергерои
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter