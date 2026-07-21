Здесь же нашли останки принесённого в жертву коня

Раскопки монументальной гробницы позднего бронзового века на западе Армении привели к обнаружению бронзового оружия, обсидиановых наконечников стрел и останков принесённого в жертву во время древней погребальной церемонии коня. Захоронение под названием Гробница № 3 располагается на археологической территории Шамирам в Арагацотнской области Армении.

Изображение: Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Армении

Гробница окружена концентрическими каменными кругами и располагается вокруг центральной камеры. Она указывает на богатство, ритуалы и социальную иерархию общин возрастом свыше 3000 лет.

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Открытие сделала совместная армяно-итальянская археологическая миссия. Полевые работы велись с 26 мая по 25 июня.

Изображение: Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Армении

Гробница относится примерно к 1600–1200 гг. до н. э. Найденные в ней материалы наводят на мысль, что похороненные здесь люди связаны с войной, охотой или демонстрацией власти. Останки принесённой в жертву лошади подчёркивают высокий статус умершего.

Изображение: Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Армении

В будущем будут проведены анализы останков и погребальных принадлежностей с целью уточнения хронологии захоронения и социального положения найденных в гробнице людей.