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Samsung увеличивает темпы строительства нового завода по выпуску чипов
Южнокорейский производитель поставил перед собой задачу выпускать миллион кремниевых пластин в месяц
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Получив рекордную прибыль во втором квартале 2026 года, Samsung собирается вложить полученные средства в расширение производства. Компания намеревается ускорить строительство первого завода по производству чипов в Йонгине, Южной Корее. Она поставила перед собой задачу открыть завод на два года раньше, чем было запланировано изначально.

Южнокорейское издание Seoul Economic Daily сообщило, что Samsung собирается открыть завод Y1 к 2029 году. Причиной подобной спешки является рост спроса на чипы для искусственного интеллекта.

Изображение: Samsung

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В настоящее время Samsung способна выпускать примерно 650 тысяч кремниевых пластин в месяц. Когда Y1 начнёт работать, это значение увеличится до миллиона пластин. Затем этот показатель значительно вырастет, поскольку этот завод является первым из шести. 

Samsung предстоит во второй половине года начать подготовку площадки к строительству, которое стартует в начале 2027 года. С коммунальным обеспечением поможет правительство Южной Кореи, в том числе дав доступ к электростанции мощностью 3 ГВт на сжиженном природном газе.

Также Samsung недавно рассказала о плане вложить $1,36 трлн в строительство микросхем в Пхёнтеке-Йонгине. Аналитики ждут от Samsung увеличения капитальных инвестиций на 30-40% ежегодно в течение следующих трёх лет для финансирования развития своих заводов по производству микросхем.

#samsung #южная корея
Источник: sammobile.com
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