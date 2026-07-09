За первый квартал выполнено 8,5% годового плана по пенсионному страхованию и 0,5% по больничным

По расчёту властей, в 2026 году самозанятые в России добровольно перечислят Социальному фонду 7 млрд руб. на свою будущую пенсию и больничные. Подобные прогнозы появились после 2025 года, когда индивидуальные предприниматели выплатили на эти цели 656 млн руб., что вдвое превзошло ожидания. В результате планку подняли в 3,4 раза по пенсиям и почти в 20 раз по больничным.

Реальность показала отсутствие у самозанятых интереса к подобным выплатам. На будущую пенсию в 1-м квартале они заплатили на 13% меньше, чем годом ранее выплатили ИП. На больничные отдали всего 34 млн руб.

Изображение: Gemini

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Чтобы получить год рабочего стажа, нужно заплатить сумму от 71 500 руб. Некоторые аналитики полагают, что для многих этот платёж слишком велик, тем более что большинство самозанятых не могут похвастаться стабильностью доходов. Количество самозанятых в июне составляло 17 млн человек.

Сложность процедуры также не повышает интерес к выплатам в Соцфонд. Её цифровизация пока оставляет желать лучшего, и процесс является слишком забюрократизированным.

Эксперты предлагают внедрить в приложение для самозанятых простой механизм внесения взносов и дать налоговые льготы. Также интерес к таким выплатам может повысить гибкий тариф в зависимости от дохода самозанятых.