Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«Известия»: самозанятые не стремятся самостоятельно вкладываться в пенсию и больничные
За первый квартал выполнено 8,5% годового плана по пенсионному страхованию и 0,5% по больничным
реклама

По расчёту властей, в 2026 году самозанятые в России добровольно перечислят Социальному фонду 7 млрд руб. на свою будущую пенсию и больничные. Подобные прогнозы появились после 2025 года, когда индивидуальные предприниматели выплатили на эти цели 656 млн руб., что вдвое превзошло ожидания. В результате планку подняли в 3,4 раза по пенсиям и почти в 20 раз по больничным.

Реальность показала отсутствие у самозанятых интереса к подобным выплатам. На будущую пенсию в 1-м квартале они заплатили на 13% меньше, чем годом ранее выплатили ИП. На больничные отдали всего 34 млн руб.

Изображение: Gemini

реклама

Чтобы получить год рабочего стажа, нужно заплатить сумму от 71 500 руб. Некоторые аналитики полагают, что для многих этот платёж слишком велик, тем более что большинство самозанятых не могут похвастаться стабильностью доходов. Количество самозанятых в июне составляло 17 млн человек.

Сложность процедуры также не повышает интерес к выплатам в Соцфонд. Её цифровизация пока оставляет желать лучшего, и процесс является слишком забюрократизированным.

Эксперты предлагают внедрить в приложение для самозанятых простой механизм внесения взносов и дать налоговые льготы. Также интерес к таким выплатам может повысить гибкий тариф в зависимости от дохода самозанятых.

#россия #экономика #известия #пенсия #самозанятость
Источник: iz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
В Австралии на побережье обнаружены неопознанные серебристые металлические шары
Немецкий инженер собрал 8192-ядерный GPU на базе микроконтроллеров RISC-V со встроенным дисплеем
В Китае разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах
Минпромторг РФ ожидает высокий спрос на новый региональный российско-белорусский самолёт «Освей»
Samsung обогнала Nvidia по квартальной прибыли, а за этот год может заработать больше, чем за 40 лет
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 для двух новых игр
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
В России подорожает курица и другое мясо птицы — производители предупреждают о кризисе в отрасли
Hisense представила в Москве новую линейку RGB MiniLED телевизоров
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
Отказ PlayStation от физических дисков вызвал всплеск интереса к взлому PS5
Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал неизвестный химический сигнал на поверхности Титана и Плутона
Работающий на дровах старенький пикап Chevrolet разогнали до рекордных 125 км/ч
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
ASUS анонсировала компактный игровой ПК ROG GR70 на базе AMD Ryzen 9 и NVIDIA GeForce RTX 50
Электромобиль Leapmotor T03 в Германии предлагают в лизинг всего за $56 в месяц

Популярные статьи

Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter