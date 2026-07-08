Прежде она предлагалась только таксистам, а в будущем выйдет за пределы Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс» сообщил, что отныне любой установивший на смартфоне Яндекс Go и Яндекс.Заправки получает доступ к интерактивной карте. На ней показываются АЗС, есть на них бензин или нет, а также имеются ли очереди.

До настоящего времени подобная функциональность предлагали лишь водителям такси. Сведения об очередях сейчас указываются в тестовом режиме и только для Москвы и Санкт-Петербурга. «Яндекс» обещает уже скоро распространить эту информацию для жителей остальных городов.

Изображение: Gemini

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Карта даёт возможность узнать, на каких АЗС автовладельцы недавно заправлялись, фильтровать их по типу топлива и узнавать, имеются ли там очереди. Данные основаны на опросах водителей, которые заправлялись или проезжали мимо соответствующих АЗС.