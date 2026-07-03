Компания «Яндекс» начала тестировать работоспособность интерактивной карты автозаправок, которая показывает водителям такси наличие на них топлива. Информацию об этом публикует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс».
В основе карты лежат анонимные данные из сервиса «Яндекс.Заправки» об отпуске бензина в течение минувшего часа. На карте можно будет найти свыше 10 000 автозаправочных станций на территории страны. Во время тестирования доступ к карте имеют только таксисты «Яндекс Про».
Чтобы информация была более достоверной, таксисты могут пройти опрос в приложении для передачи сведений о заправках, которые они посетили или оказались поблизости. Запустит ли «Яндекс» подобную карту для всех автовладельцев или нет, зависит от итогов эксперимента.