Информация берётся из обезличенных сведений сервиса «Яндекс.Заправки» за последний час

Компания «Яндекс» начала тестировать работоспособность интерактивной карты автозаправок, которая показывает водителям такси наличие на них топлива. Информацию об этом публикует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс».

Изображение: ChatGPT

В основе карты лежат анонимные данные из сервиса «Яндекс.Заправки» об отпуске бензина в течение минувшего часа. На карте можно будет найти свыше 10 000 автозаправочных станций на территории страны. Во время тестирования доступ к карте имеют только таксисты «Яндекс Про».

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Чтобы информация была более достоверной, таксисты могут пройти опрос в приложении для передачи сведений о заправках, которые они посетили или оказались поблизости. Запустит ли «Яндекс» подобную карту для всех автовладельцев или нет, зависит от итогов эксперимента.