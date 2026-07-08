При этом среди отдельных моделей чаще всего приобретают карту AMD RX 9070 XT

Немецкий розничный магазин Mindfactory в очередной раз поделился статистикой, согласно которой компания NVIDIA снова продаёт больше всех видеокарт на территории Германии. Способствует этому спрос на карты последней серии RTX 50.

Инсайдер @TechEpiphanyYT рассказал, что NVIDIA вернула лидерство как по числу проданных экземпляров, так и по доходу от их продажи. За месяц компания смогла реализовать 3495 карт.

Изображение: Gemini

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AMD продала 3240 карт, а поскольку их цены ниже, доход компании оказался значительно меньше. Доля NVIDIA по прибыли составила 65,99% при средней цене покупки в 1100 евро. AMD едва дотянула до 32% из-за средней стоимости карт 519 евро.

Наибольший доход принесла модель RTX 5080, которая находится на втором месте по количеству покупок. Этих карт было куплено 750 экземпляров с ценой свыше 1200 евро. Наиболее популярна более дешёвая RTX 5060 Ti. Её купили 845 раз, а на третьем месте располагается RTX 5070 Ti.

Среди карт AMD не первый месяц лидируют RX 9070 XT и RX 9060 XT. Их было продано 1825 и 1260 экземпляров соответственно. Эти две модели составили 45% от общего объема продаж.



