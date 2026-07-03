Устройство для дополненной реальности Samsung получит поддержку от аксессуаров и носимых гаджетов производителя, о чём рассказало приложение Galaxy Glasses Manager

Инсайдер SammyGuru поделился информацией о приложении Galaxy Glasses Manager, благодаря которому стало больше известно о выходящих в конце года умных очках Samsung. В процессе настройки здесь выбирается разрешение и очки переводятся в режим подключения к смартфону. На экране настройки демонстрируется название Warby Parker. Это одна из двух моделей очков, которую Samsung планирует представить.

Изображение: @OnLeaks / Android Headlines

После подключения приложение используется для управления очками. Можно устанавливать обновления программного обеспечения, менять настройки, активировать и отключать функциональность. На главной странице показывается состояние батареи, имеется настройка для автоматической отправки снятых на очки фото и видео на смартфон.

реклама

В приложении поддерживается управление камерой, помощники на основе искусственного интеллекта, показ уведомлений, инструмент поиска очков. Очки будут работать на программной платформе One UI XR, которая основана на Android XR. Это же ПО будет применяться в гарнитуре дополненной реальности Samsung XR.

Samsung предложит как физические кнопки, так и сенсорные жесты. За последнее отвечает расположенная на правой дужке очков сенсорная панель. Для перехода к следующему треку нужно провести пальцем вперёд, для возвращения к предыдущему назад. Пальцами можно менять громкость, а касанием ставить на паузу и возобновлять воспроизведение аудио. Также касание позволяет отвечать на входящие звонки.

Изображение: SammyGuru

Возле шарнира находится кнопка для работы с камерой, однократное нажатие на которую делает снимок, а нажатие с удержанием активирует видеозапись. Повторное нажатие останавливает запись. Могут использоваться два светодиодных индикатора, которые будут демонстрировать окружающим и самому обладателю очков, что идёт запись.

Отснятые фото и видео могут показываться на панели Now Bar на аппаратах Galaxy и на часах Galaxy Watch. В коде приложения упоминается программа Galaxy Glasses Controller для часов. Также есть фрагменты кода с упоминанием смарт-кольца Galaxy Ring. Не исключено, что при помощи кольца можно будет управлять некоторой функциональностью очков. Таким образом, южнокорейский производитель старается максимально тесно связать свои устройства разных категорий.