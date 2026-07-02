В выигрыше от этой инвестиции должны оказаться как страна, так и компания

Южнокорейский производитель Samsung в четверг анонсировал инвестиции свыше 140 трлн вон (около $90 млрд) в регион Чхунчхон. Здесь будут вестись исследования, разработки и выпуск экранов OLED, высокоскоростной памяти (HBM), батарей новых поколений и полупроводниковых упаковочных подложек.

Инвестиции разделят между собой разные отделы Samsung. Результатом должно стать создание 250 тысяч рабочих мест для высококвалифицированного персонала.

Изображение: ChatGPT

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Samsung Display вложит средства в современное предприятие в Асане. Здесь компания увеличит выпуск OLED для автомобилей. Также будет расширено производство человекоподобных роботов, мониторов, смарт-очков, компактных компьютеров, мобильных устройств, смарт-часов и гарнитур расширенной реальности (XR).

Samsung Electronics вложит средства в центр по выпуску высокоскоростной памяти HBM нового поколения. Пять производственных линий появятся в Чхунчхоне и Оньяне.

Будет увеличен объём производства подложек корпусов чипов для серверов искусственного интеллекта. Также деньги будут направлены на исследования и разработки самых передовых технологий корпусирования полупроводников.

Samsung SDI производит батареи и расширит предприятие в Чхонане.