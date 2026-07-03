Основной причиной этого стал рост средней продолжительности использования мобильных устройств

Издание «Коммерсант» со ссылкой на статистику розничной сети «М.Видео» рассказало, что вслед за падением рынка смартфонов в 2025 году оно продолжилось и в нынешнем году. За 6 месяцев было реализовано около 12 млн смартфонов стоимостью более 260 млрд руб. По количеству это меньше результата минувшего года на 7,8%, а по доходу спад составил 5,9%. Средняя стоимость устройств увеличилась на 2% до суммы 21 900 руб.

Изображение: ChatGPT

По количеству и доходу от продаж лидирует iPhone 17 с объёмом хранилища 256 ГБ. Далее идёт iPhone 17 Pro 256 ГБ, а замыкает тройку лидеров iPhone 15 128 ГБ. По количеству проданных экземпляров лидирует бренд Redmi, хотя его доля и сократилась с 18,6% до 16,7%. Зато доля Samsung выросла на 3,2% до 13,6% по количеству и на 2,5% до 22,2% по деньгам. В пятёрку входят также Realme, Tecno и Honor.

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Статистика оператора МТС также говорит о падении рынка смартфонов. Здесь сообщают, что за половину года было реализовано 10,2 млн аппаратов на сумму 256,7 млрд руб. Падение по количеству составило 10%, а по деньгам 7%, при этом средняя цена увеличилась на 4% до 25 200 руб. В МТС считают, что смартфоны приобретают реже прежнего, поскольку они способны работать на высоком уровне на протяжении многих лет.