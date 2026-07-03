В результате смартфоны Apple превзойдут аппараты Samsung по продолжительности работы без розетки

iPhone от Apple традиционно отличаются тем, что по сравнению с конкурентами на Android имеют аккумуляторы меньшей ёмкости. В последние годы американский производитель сокращает это отставание, апогеем чего в этом году может стать iPhone 18 Pro Max. В нём аккумулятор может оказаться даже большей ёмкости, чем в Galaxy S27 Ultra.

Согласно последней информации, версия этого аппарата с поддержкой исключительно eSIM получит аккумулятор ёмкостью 5425 мАч. Если же выбирать варианты с физической SIM-картой, здесь ёмкость составит 5235 мАч.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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Что касается слухов относительно выходящего в следующем году Galaxy S27 Ultra, здесь ждут ёмкость 5000 мАч или 5200 мАч. В таком случае Samsung впервые уступит Apple по этому показателю.

Поскольку энергоэффективность iPhone выше, даже при одинаковой ёмкости он сможет работать дольше по сравнению с Android-смартфонами.