Представители Роскомнадзора опровергают свою причастность

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что в настоящее время доступ к играм компании Electronic Arts на территории России не ограничивается. Это заявление стало ответом на появление жалоб российских геймеров на сбои при доступе к сервисам американской компании.

За последние сутки таких жалоб на портале Downdetector более 700. Ночью 3 июля уровень сетевых сбоев превышал 80%. Отсутствие жалоб у любителей видеоигр из других стран может означать, что проблема ограничивается исключительно Рунетом.

Изображение: ChatGPT

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Среди пострадавших оказались игроки в такие игры, как EA Sports FC 2, Battlefield 6 и The Sims 4. Это проявляется в невозможности попасть в главное меню игр и длительном подключении к серверам. Battlefield 6 показывает ошибку 0:85008S, и соединение прерывается.

Для Роскомнадзора это уже не первое заявление относительно видеоигр компании Electronic Arts. В апреле она была оштрафована на сумму 2 млн руб. за невыполнение требований законодательства в сфере персональных данных. Речь идёт о необходимости хранить информацию российских пользователей на территории страны.