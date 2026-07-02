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Специалисты обнаружили в Северной Ирландии следы крупного городского центра возрастом 3000 лет
Работы в форте Хауги показали ландшафт бронзового века и 204 городские постройки
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В журнале Antiquity было опубликовано исследование, которое рассказало о форте Хауги в Северной Ирландии. При помощи лидара, геофизической съёмки и целенаправленных раскопок, а также анализа более ранних находок археологи Джеймс О’Дрисколл из Университета Глазго и Патрик Глисон из Университета Куинс в Белфасте распознали высокоорганизованный городской комплекс с металлообработкой, ритуальной деятельностью и торговлей.

Изображение: О'Дрисколл Дж. и Глисон П. (2026)

Это говорит о том, что Ирландия бронзового века представляла собой не только разбросанные вдали друг от друга фермы и изолированные памятники. В ней было место также компактному ландшафту с людьми, ресурсами и ценными товарами.

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Форт Хауги прежде был известен как крупное городище позднего бронзового века. Прежние раскопки указали на наличие трёх концентрических ограждений общей площадью около 9,29 гектара. Фрагмент дуба из внутреннего рва указал на 1152-1116 гг. до н. э.

Изображение: О'Дрисколл Дж. и Глисон П. (2026)

В новом исследовании обнаружились вероятные круглые деревянные сооружения диаметром 7-9 м, что соответствует размерам домов того времени на этой территории. Найдено три более крупных круглых здания диаметром 22, 23 и 30 м. Вероятно, это была общественная территория с ритуальными или институциональными функциями.

Археологи не торопятся называть форт Хауги городом в привычном смысле. В нём нет каменных улиц, административных зданий и типичной городской планировки. И всё же по меркам бронзового века здесь есть городские черты, такие как масштаб, плотность поселения, разнообразие зданий, специализированные производства и чёткие границы.

Изображение: О'Дрисколл Дж. и Глисон П. (2026)

Внутри форта раскопки позволили обнаружить ямы от столбов, обугленное зерно, фрагменты керамики, бронзовых и золотых предметов, отходы литейного или местного производства. Это указывает не только на проживание, но и на экономическую активность. В частности, обнаружены следы обработки бронзы и золота. Наличие костей животных говорит о пиршествах или регулярных общественных собраниях.

В 500 м от форта нашли импортную чашу, кубок, бронзовое кольцо и меч в форме листа. Чаша и кубок стали единственными артефактами подобного типа в Атлантической Европе. Также поблизости обнаружили шейное кольцо в иберийском стиле и топор с гнездом. Эти находки указывают на торговлю на большое расстояние.

Изображение: О'Дрисколл Дж. и Глисон П. (2026)

Под фортом располагается искусственный бассейн диаметром около 25 м, в котором нашли фрагменты форм для мечей в форме листьев, останки животных и людей. Это место связывают с захоронениями и жертвоприношениями.

Таким образом, 3000 лет назад общины в Северной Ирландии жили не на периферии Европы, а умели строить монументальные укрепления.

#история #археология #раскопки #северная ирландия
Источник: arkeonews.net
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