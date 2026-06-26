Эти деньги будут потрачены на создание автоматизированной установки для химической обработки используемых в производстве микрочипов кремниевых пластин

На сайте государственных закупок России появилась информация о проведении тендера, в котором речь идёт о создании оборудования для производства микрочипов и полупроводниковых изделий. Министерство промышленности и торговли России вложит более 1,43 млрд руб в создание автоматизированной установки для жидкостной химической обработки диаметром не менее 200 мм.

Производительность установки должна составлять как минимум 100 пластин за цикл. Будут обрабатываться пластины диаметром 150 и 200 мм. Речь идёт о процедурах травления, очистки и сушки. Установка должна поддерживать не менее восьми химических реагентов и деионизированную воду. Выбор реагентов должен происходить в автоматическом режиме.

Изображение: Gemini

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Условия тендера гласят, что в установке должны применяться компоненты российского производства. При согласовании с заказчиком можно использовать иностранные компоненты, если отечественных аналогов найти не удастся.

Выигравшая тендер компания будет обязана представить установку не позднее 30 ноября 2029 года. Какая компания выиграла тендер, объявили 19 июня, но об этом в системе государственных закупок не сообщается.