Предварительные заказы на GTA VI в России начнут принимать в начале июля

Российская розничная сеть электроники «М. Видео» назвала стоимость видеоигры GTA VI, предварительные заказы на которую на этой неделе открылись по всему миру. В России предварительный заказ можно будет сделать в начале июля по цене 9999 руб. Каждый покупатель получит подарок.

Для сравнения, по всему миру стоимость игры составляет $80, что по нынешнему курсу означает около 6000 руб. Версия Ultimate с бонусами в мире стоит $100 или примерно 7500 руб.

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«М. Видео» надеется начать продажи игры одновременно с остальным миром, но первые предварительные заказы будут принимать в ограниченном количестве. После релиза игру можно будет купить в магазинах и на сайте «М. Видео».

Изображение: Rockstar Games

Согласно статистике ритейлера, версия GTA для PlayStation 4 была приобретена более 200 тысяч раз, а версия для PlayStation 5 через 10 лет после релиза входит в число наиболее популярных дисков. Есть все основания полагать, что спрос на GTA VI побьёт прежние рекорды.

Что именно войдёт в коробку с игрой, сказано пока не было. Диска в ней не будет, поскольку игру можно будет скачать из интернета.

Ранее сообщалось, что русский язык в игре будет поддерживаться в виде субтитров и надписей в интерфейсе. Озвучка по всему миру будет только английская.