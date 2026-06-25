Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«М. Видео» будет продавать коробочную версию игры GTA VI для PlayStation 5 за 9999 рублей
Предварительные заказы на GTA VI в России начнут принимать в начале июля
реклама

Российская розничная сеть электроники «М. Видео» назвала стоимость видеоигры GTA VI, предварительные заказы на которую на этой неделе открылись по всему миру. В России предварительный заказ можно будет сделать в начале июля по цене 9999 руб. Каждый покупатель получит подарок.

Для сравнения, по всему миру стоимость игры составляет $80, что по нынешнему курсу означает около 6000 руб. Версия Ultimate с бонусами в мире стоит $100 или примерно 7500 руб.

реклама

«М. Видео» надеется начать продажи игры одновременно с остальным миром, но первые предварительные заказы будут принимать в ограниченном количестве. После релиза игру можно будет купить в магазинах и на сайте «М. Видео».

Изображение: Rockstar Games

Согласно статистике ритейлера, версия GTA для PlayStation 4 была приобретена более 200 тысяч раз, а версия для PlayStation 5 через 10 лет после релиза входит в число наиболее популярных дисков. Есть все основания полагать, что спрос на GTA VI побьёт прежние рекорды.

Что именно войдёт в коробку с игрой, сказано пока не было. Диска в ней не будет, поскольку игру можно будет скачать из интернета.

Ранее сообщалось, что русский язык в игре будет поддерживаться в виде субтитров и надписей в интерфейсе. Озвучка по всему миру будет только английская.

#россия #игры #playstation #видеоигры #gta vi #м. видео
Источник: hi-tech.mail.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
Oracle уволила 21000 сотрудников за год из-за внедрения ИИ и роста расходов на инфраструктуру
Bungie анонсировала PvE-режим Vault Breaker для Marathon — он появится 21 июля
Пантелеев: Ил-114-300 проигрывает Ан-24 по цене и выигрывает по остальным статьям расходов
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
В Steam открылся доступ к демоверсии стратегии Stronghold 4
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
Авиаконструктор призвал возобновить серийное производство региональных самолётов Ан-3 и Ан-38
МС-21-310 подтвердил дальность более 3800 километров в ходе лётных испытаний
Stadler представила первый в мире узкоколейный водородный поезд
Многопользовательский шутер от первого лица TTK набрал более 7 млн просмотров на платформе Roblox
В Новой Зеландии изучили «капсулу времени» возрастом миллион лет с неизвестными видами животных
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
ИИ-ноутбук CHUWI UniBook на процессорах Intel Wildcat Lake стал доступен для предварительных заказов
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
Rockstar Games официально объявила дату релиза и стоимость предзаказов Grand Theft Auto VI
AMD подтвердила критическую проблему в драйвере Radeon Software Adrenalin 26.6.2 для Windows 10
Nvidia RTX 5090 Founders Edition вышла из строя в лаборатории Club386 из-за оплавленного 12V-2×6

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter