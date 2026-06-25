Разработчики показали красоты новой части GTA.

Rockstar Games продолжает подогревать интерес к новой части игровой серии Grand Theft Auto, совсем недавно опубликовав несколько десятков новых скриншотов из игры в высоком разрешении, которые заставили журналистов издания Digital Foundry поднять важную тему относительно возможностей консолей текущего поколения.

Источник фото: Rockstar Games

Как отметили эксперты, на опубликованных скриншотах демонстрируется множество эффектов трассировки лучей, обеспечивающих высокое качество картинки с логичными отражениями на различных поверхностях, правильным освещением и различной степенью прозрачности стёкол.

Источник фото: Rockstar Games

Источник фото: Rockstar Games

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Также специалисты восхитились высокой детализацией игрового мира, в том числе взаимодействием освещения и объёмной графики, что позволяет обеспечить ощущение глубины для игровых локаций, и персонажей, включая высококачественную проработку волос.

Источник фото: Rockstar Games

В связи с этим эксперты издания считают, что данные кадры вряд ли были созданы в режиме реального времени на современных игровых консолях PS5/Pro и Xbox Series X, так как их производительности явно недостаточно для создания картинки такого высокого качества.

Источник фото: Rockstar Games

Из этого следует, что для создания более качественных скриншотов разработчики могли использовать фоторежим на консолях, который не отражает игровой процесс в режиме реального времени, или же прибегнуть к более удобному способу — сделать кадры на мощном ПК.

К сожалению, проверить эти догадки пока невозможно, поэтому геймерам стоит запастись терпением, дождавшись запуска Grand Theft Auto 6 на консолях, который состоится 19 ноября текущего года, тогда как дата дебюта новой части игровой серии Grand Theft Auto на ПК в настоящее время неизвестна.