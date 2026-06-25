Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Разработчики показали красоты новой части GTA.
реклама

Rockstar Games продолжает подогревать интерес к новой части игровой серии Grand Theft Auto, совсем недавно опубликовав несколько десятков новых скриншотов из игры в высоком разрешении, которые заставили журналистов издания Digital Foundry поднять важную тему относительно возможностей консолей текущего поколения.

Источник фото: Rockstar Games

Как отметили эксперты, на опубликованных скриншотах демонстрируется множество эффектов трассировки лучей, обеспечивающих высокое качество картинки с логичными отражениями на различных поверхностях, правильным освещением и различной степенью прозрачности стёкол.

Источник фото: Rockstar Games

Источник фото: Rockstar Games

реклама

Также специалисты восхитились высокой детализацией игрового мира, в том числе взаимодействием освещения и объёмной графики, что позволяет обеспечить ощущение глубины для игровых локаций, и персонажей, включая высококачественную проработку волос.

Источник фото: Rockstar Games

В связи с этим эксперты издания считают, что данные кадры вряд ли были созданы в режиме реального времени на современных игровых консолях PS5/Pro и Xbox Series X, так как их производительности явно недостаточно для создания картинки такого высокого качества.

Источник фото: Rockstar Games

Из этого следует, что для создания более качественных скриншотов разработчики могли использовать фоторежим на консолях, который не отражает игровой процесс в режиме реального времени, или же прибегнуть к более удобному способу — сделать кадры на мощном ПК.

К сожалению, проверить эти догадки пока невозможно, поэтому геймерам стоит запастись терпением, дождавшись запуска Grand Theft Auto 6 на консолях, который состоится 19 ноября текущего года, тогда как дата дебюта новой части игровой серии Grand Theft Auto на ПК в настоящее время неизвестна.

#gta 6 #grand theft auto 6
Источник: digitalfoundry.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
Китайская COMAC приступила к наземным испытаниям укороченной версии самолёта C919
ОРК: Россия полностью восстановит оловянную промышленность в 2029 году
Oracle уволила 21000 сотрудников за год из-за внедрения ИИ и роста расходов на инфраструктуру
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
В Steam открылся доступ к демоверсии стратегии Stronghold 4
Lionsgate UK представила первый трейлер комедии ужасов Призраки: Одержимость дома Баттон
Авиаконструктор призвал возобновить серийное производство региональных самолётов Ан-3 и Ан-38
Bungie анонсировала PvE-режим Vault Breaker для Marathon — он появится 21 июля
Спорткар с автопилотом Xiaomi YU7 GT впервые в истории проехал круг по гоночной трассе в Германии
В России разработали технологию для повышения прочности нержавеющей стали в два раза
Gamers Nexus: Steam Machine не дотягивает до уровня современных видеокарт и не стоит своих денег
NASA представило новый прототип марсохода Ernest со скоростью 1 км/ч
ИИ-ноутбук CHUWI UniBook на процессорах Intel Wildcat Lake стал доступен для предварительных заказов

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter