Rockstar Games продолжает подогревать интерес к новой части игровой серии Grand Theft Auto, совсем недавно опубликовав несколько десятков новых скриншотов из игры в высоком разрешении, которые заставили журналистов издания Digital Foundry поднять важную тему относительно возможностей консолей текущего поколения.
Как отметили эксперты, на опубликованных скриншотах демонстрируется множество эффектов трассировки лучей, обеспечивающих высокое качество картинки с логичными отражениями на различных поверхностях, правильным освещением и различной степенью прозрачности стёкол.
Также специалисты восхитились высокой детализацией игрового мира, в том числе взаимодействием освещения и объёмной графики, что позволяет обеспечить ощущение глубины для игровых локаций, и персонажей, включая высококачественную проработку волос.
В связи с этим эксперты издания считают, что данные кадры вряд ли были созданы в режиме реального времени на современных игровых консолях PS5/Pro и Xbox Series X, так как их производительности явно недостаточно для создания картинки такого высокого качества.
Из этого следует, что для создания более качественных скриншотов разработчики могли использовать фоторежим на консолях, который не отражает игровой процесс в режиме реального времени, или же прибегнуть к более удобному способу — сделать кадры на мощном ПК.
К сожалению, проверить эти догадки пока невозможно, поэтому геймерам стоит запастись терпением, дождавшись запуска Grand Theft Auto 6 на консолях, который состоится 19 ноября текущего года, тогда как дата дебюта новой части игровой серии Grand Theft Auto на ПК в настоящее время неизвестна.