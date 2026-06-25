Анонс релиза уже привёл к росту акций компании

Компания Take-Two Interactive официально объявила стоимость долгожданной Grand Theft Auto VI, которая станет новой игрой в серии за последние 13 лет. Стандартная версия игры поступит в продажу по цене 79,99 доллара, что на 10 долларов выше нынешнего стандарта для крупных ААА-релизов, который в последние годы составлял 69,99 доллара. При этом издатель подтвердил, что релиз состоится 19 ноября 2026 года, без очередных переносов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОдновременно была представлена и расширенная Ultimate Edition стоимостью 99,99 доллара. В неё войдут эксклюзивный транспорт, одежда и другой внутриигровой контент, связанный с главными героями новой части – Джейсоном и Люсией. Предзаказы стартуют 25 июня, а игроки, оформившие покупку до 20 ноября, получат бонусный набор Vintage Vice City Pack. Покупателям цифровой версии также подарят месяц подписки GTA+.

Повышение цены может стать новым ориентиром для всей игровой индустрии. Для Take-Two Interactive повышение цены на GTA VI кажется оправданной ведь это самый ожидаемый релиз последних лет, поэтому высокий ценник вряд ли существенно повлияет на спрос. В то же время повышение цены может стать новым ориентиром для всей игровой индустрии.

Официальный анонс даты выхода и стоимостью GTA VI привёл к росту акций Take-Two Interactive, поэтому компания уже в плюсе.