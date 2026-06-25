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Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
В противном случае им придётся оформлять трудовой договор
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Согласно постановлению правительства, после 1 октября нынешнего года работать на цифровых платформах на одного заказчика самозанятые смогут не более 60 часов в месяц. Если этот лимит будет превышен, им придётся оформлять трудовые отношения и платить налоги. Учёт времени должны будут вести цифровые платформы.

Это должно снизить популярность оформления сотрудников компаний как самозанятых, когда налогов платится меньше, а объём работ остаётся прежним. Количество заказчиков у самозанятых останется неограниченным.

Изображение: Gemini

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Постановление относится к таким сферам экономики, как сельское хозяйство, транспортная деятельность, строительство, розничная и оптовая торговля, производство пищевых продуктов, IT и разработка ПО, подбор персонала и ряду других отраслей.

Цифровые платформы должны будут изменить свои внутренние процессы для контроля взаимодействия заказчиков и исполнителей. Ведя подсчёт времени, они должны будут автоматически блокировать получение новых заказов для исполнителя при достижении лимита в 60 часов.

В настоящее время количество самозанятых в России превысило 16 млн человек, хотя не все из них активно работают. Значительная их доля также заняты по трудовому договору.

#россия #экономика #работа #занятость #персонал #самозанятость
Источник: kommersant.ru
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