На долю компании Apple приходится значительная часть продаваемых по всему миру смартфонов. Поскольку зарабатывает американский производитель больше остальных, производители компонентов отдают Apple предпочтение. Относится это и к производителям памяти в лице Samsung, SK hynix и Micron. Фирма KB Securities прогнозирует, что по итогам 2027 года Apple поставит на рынок примерно 250 млн аппаратов iPhone, объём памяти в которых продолжает расти.
Рост объёма памяти происходит в том числе по той причине, что Siri расширяет возможности использования искусственного интеллекта, где память крайне важна. По этой причине дефицит может стать серьёзнее прежнего.
По мнению аналитика Минг-Чи Куо, доходы Apple позволяют компании иметь финансовый задел, дающий ей возможность не повышать цены на свои устройства. У конкурентов такого задела нет, и им приходится компенсировать переплату за подорожавшую память за счёт повышения стоимости своих устройств. Таким образом, рынок смартфонов продолжит показывать рост цен и ухудшение характеристик, в первую очередь бюджетных устройств.