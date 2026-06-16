Samsung и SK hynix начнут продавать память в первую очередь производителю iPhone за счёт всех остальных клиентов

На долю компании Apple приходится значительная часть продаваемых по всему миру смартфонов. Поскольку зарабатывает американский производитель больше остальных, производители компонентов отдают Apple предпочтение. Относится это и к производителям памяти в лице Samsung, SK hynix и Micron. Фирма KB Securities прогнозирует, что по итогам 2027 года Apple поставит на рынок примерно 250 млн аппаратов iPhone, объём памяти в которых продолжает расти.

Изображение: ChatGPT

Рост объёма памяти происходит в том числе по той причине, что Siri расширяет возможности использования искусственного интеллекта, где память крайне важна. По этой причине дефицит может стать серьёзнее прежнего.

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По мнению аналитика Минг-Чи Куо, доходы Apple позволяют компании иметь финансовый задел, дающий ей возможность не повышать цены на свои устройства. У конкурентов такого задела нет, и им приходится компенсировать переплату за подорожавшую память за счёт повышения стоимости своих устройств. Таким образом, рынок смартфонов продолжит показывать рост цен и ухудшение характеристик, в первую очередь бюджетных устройств.