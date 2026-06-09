Apple представила watchOS 27 на WWDC. Обновление требует как минимум Series 10, Ultra 2 или SE 3. Владельцы Series 9 и старше останутся без новых функций.

На презентации watchOS 27 уделили всего несколько фраз, но на сайте Apple после мероприятия появилась информация, которая огорчит многих владельцев часов.

Изображение: Notebookcheck

Предыдущая версия — watchOS 26 — работала на всех моделях вплоть до Series 6 включительно. С новой версией компания резко повысила требования. Для установки watchOS 27 понадобятся часы не старше Series 10, Ultra 2 или SE 3. Это означает, что Series 9, выпущенная всего два с половиной года назад, остается без обновления. Более ранние модели — тоже.

реклама

Почему Apple пошла на такой шаг? Основная причина — новые ИИ-функции. watchOS 27 получит Siri AI — приложение-чатбот на базе Google Gemini. Оно умеет управлять другими программами, например, строить маршруты в Apple Maps или добавлять фотографии в альбомы. Старое железо, видимо, просто не справится с этими задачами.

Помимо Siri AI, обновление приносит несколько мелких новшеств. Система научилась предугадывать, какое приложение пользователь откроет, и показывает сокращенный список. Дизайн Liquid Glass слегка подправили. Виртуальный помощник Workout Buddy получил больше мотивационных фраз на основе дополнительных данных. Новый жест — сведе́ние большого и указательного пальцев — открывает виджет. Приложение Wallet теперь показывает QR-коды любых билетов и членских карт. Музыкальное приложение стало запускаться быстрее.

watchOS 27 выйдет осенью. Владельцам Series 9 и более старых моделей придётся либо оставаться на текущей версии, либо покупать новые часы. Apple явно делает ставку на то, что люди захотят получить ИИ-помощника на запястье и пойдут в магазин.