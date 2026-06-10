Apple не запускает новый Siri AI в Европейском союзе, ссылаясь на требования регулирования и конфиденциальности. При этом данные iCloud в Китае размещаются на государственных серверах.

Вокруг политики Apple в отношении данных и искусственного интеллекта возникла новая дискуссия. Поводом стали разные условия работы сервисов компании в ЕС и Китае и ограничения для Siri AI. Изображение: WCCFTech

Apple объявила, что новый Siri AI не будет запущен на iOS и iPadOS в Европейском союзе и Китае. При этом на Mac и Apple Vision Pro сервис останется доступен, поскольку эти платформы не подпадают под действие европейского закона о цифровых рынках (DMA).

Компания объясняет такое решение требованиями конфиденциальности и сложностями выполнения правил ЕС по совместимости ИИ-агентов. В Apple утверждают, что архитектура системы исключает доступ сторонних сервисов к процессу обработки данных.

реклама

Европейская комиссия в ответ заявляет, что действующее регулирование не запрещает запуск новых технологий в ЕС и не ограничивает Apple в выводе продуктов на рынок. В ЕС также подчеркивают, что компания не может самостоятельно определять, какие ИИ-сервисы доступны пользователям.

Отдельно указывается, что данные iCloud в Китае хранятся на государственных серверах с локальными ключами доступа. Этот факт рассматривается как контраст по отношению к позиции компании в Европе.

Становится очевидным, что политика Apple в разных регионах строится на компромиссах и практических соображениях. К тому же, это вызывает вопросы о согласованности принципов конфиденциальности, которые компания публично заявляет.

Также обсуждается возможный сценарий для ЕС, при котором пользователи будут вручную предоставлять разрешения сторонним ИИ-агентам на доступ к данным устройства, аналогично существующим системам прав доступа.