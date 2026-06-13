Она способна распознавать объекты с расстояния 300 м

Компания Flymar из Санкт-Петербурга представила систему компьютерного зрения, которая войдёт в состав скоростных маломерных судов. Программный алгоритм проводит оценку ситуации за бортом и на основе этой оценки даёт подсказки с целью обеспечения безопасности движения. Представители пресс-службы рассказали, что скорость реакции этой системы на порядок превосходит реакцию человека, а объекты могут быть распознаны на расстоянии вплоть до 300 м.

Изображение: ChatGPT

Благодаря такой системе суда получат возможность маневрировать в узких каналах и эффективнее швартоваться. Также она выдаёт данные другим судам и в центр принятия решений относительно надводной обстановки в текущий момент.

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В настоящее время ведётся сбор данных с целью обучения нейронной сети, включая данные для навигации в сложных условиях. Компания собирается внедрить эту систему в свои суда и продавать её сторонним клиентам.