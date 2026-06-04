Информация о здоровье в программе Samsung стала более подробной

Южнокорейская компания Samsung объявила о выпуске большого обновления приложения Samsung Health для мобильных устройств. Внесены изменения в пользовательский интерфейс, а также появились функции с часов последнего поколения Galaxy Watch. Перед разработчиками стояла задача упростить ежедневное отслеживание и управление показателями здоровья на основе инструментов ИИ.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Обновление начнут распространять 8 июня. Интерфейс будет разбит на пять основных разделов, в число которых входит активность, осознанность, питание, сон и жизненно важные показатели. Будут отображаться ежедневные советы по ведению здорового образа жизни и показатель энергии. Последний высчитывается при помощи ИИ и упрощает отслеживание разных аспектов состояния организма.

Изображение: Samsung

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В рамках жизненно важных показателей анализируются уровень кислорода в крови, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, частота дыхания и температура кожи. Они сравниваются с базовыми значениями в состоянии покоя. Если есть большие отклонения, пользователь будет получать уведомления. Это позволит принять решение, нужно ли отдохнуть или заняться здоровьем более плотно.

Изображение: Samsung

Представленная в прошлом году функциональность «Cосудистая нагрузка» (Vascular Load) переименована в «Оценку здоровья сердца» (Heart Health Score). При анализе учитывается уровень активности, состав тела, сон и стресс.

Изображение: Samsung

Другая новая функциональность называется «Ежедневная кардионагрузка» (Daily Cardio Load). В ней рассчитывается ежедневная тренировочная нагрузка и максимальная тренировочная способность, чтобы задавать цели тренировок и отдыха.

Изображение: Samsung

Ещё есть «Индекс фитнеса» (Fitness Index), где анализируется число пройденных шагов, частота сердечных сокращений, максимальное потребление кислорода (VO2 max) за сутки, чтобы сравнить результаты со значениями сверстников. Определяются сильные и слабые стороны организма и цели для улучшения на их основе.

Изображение: Samsung

Улучшена функциональность «Индекс антиоксидантов» (AGEs Index), анализирующая питание. Это показывает, как рацион влияет на организм. Функциональность «Индекс AGEs» автоматически собирает данные ночью и создаёт долгосрочные обзоры влияния образа жизни на здоровье.

Появится опция «Здоровье слуха» (Hearing Health), рассматривающая влияние различных звуков на слух.

В часах Galaxy Watch следующего поколения Samsung обещает ввести проактивный анализ состояния здоровья. В этом году ожидается появление моделей Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic и Galaxy Watch Ultra 2.