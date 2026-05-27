Инди-игра Mina the Hollower получила на портале Metacritic среднюю оценку 93 из 100
Игра от авторов популярной Shovel Knight показала лучший результат на Metacritic за весь 2026 год
В среду, 27 мая, был снят запрет на публикацию обзоров видеоигры Mina the Hollower. Это 2D-адвенчура студии Yacht Club Games, достаточно скромная по своему внешнему виду. Несмотря на это, обозревателям она пришлась весьма по вкусу, что показала средняя оценка на портале Metacritic. На основе без малого 40 обзоров средняя оценка по 100-балльной системе составила 93. На похожем портале OpenCritic оценка равна 92 баллам и 97% обозревателей рекомендуют эту игру к приобретению, хотя здесь рецензий чуть меньше.

Изображение: Yacht Club Games

По мнению рецензентов, Mina the Hollower может ввести в заблуждение своей пиксельной графикой, из-за которой трудно поверить, что игра может оказаться одной из наиболее удачных в своей категории за последние годы. В ней есть достаточно масштабный мир с многочисленными секретами, сложными сражениями, изощрённой системой оружия и перков. Всё это даёт игрокам возможность развивать персонажа по своему вкусу.

Несколько обозревателей полагают, что в своей основе игра напоминает классические The Legend of Zelda. За боевую систему и процесс исследования окружения её сравнивают с играми от FromSoftware, тогда как по внешнему виду кому-то она напоминает Castlevania.

Несмотря на некоторые сходства, игру нельзя отнести к категории подражателей. У неё есть достаточно увлекательный сюжет и свобода выбора. В частности, пройдя пролог, можно исследовать карту по своему усмотрению. На прохождение основной кампании требуется примерно 25 часов, но и после этого контента в игре достаточно.

Изображение: Yacht Club Games

К числу недостатков можно отнести высокий уровень сложности. К счастью, система модификаторов позволяет упростить процесс прохождения.

#игры #видеоигры #инди-игры #metacritic
Источник: dtf.ru
